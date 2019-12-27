В Новосибирской области больница задолжала за тепло и воду
Северная центральная районная больница нарушила закон о бюджете, контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Прокуратура Северного района Новосибирской области провела проверку в местной больнице. После проверки было установлено, что исполняющий обязанности главного врача клиники, фамилия которого не называется, договоры о поставке тепловой энергии и холодной воды. Но по каким то причинам перед поставщиком образовался долг, превышающий 800 тысяч рублей.
После этого районный прокурор возбудил против и.о. главврача административное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Врача оштрафовали, а больница оперативно оплатила долги, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Ранее МедикФорум рассказал об открытии в Новосибирской области центров амбулаторной онкологической помощи.
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