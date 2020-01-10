Победитель литературного конкурса «Волга/НОС» –2019/2020 получит в Нижнем Новгороде 200 тысяч рублей
Сегодня, 10 января в 18:30 на площадке государственного центра современного искусства Арсенал состоится финальная стадия региональной версии «Волга/НОС» литературной премии «НОС» сезона 2019/2020, а также обсуждение всероссийских итогов этой премии.
Фактически, говорят организаторы этого проекта, всех любителей литературы приглашают на публичные дебаты о современной русской словесности и современном обществе.
Вход на мероприятие свободный.
Региональная версия «Волга/НОС» в столице Приволжья проходит уже вторично. Процедура вручения премии растянулась, как это принято у премий, не только ли на несколько недель – на несколько месяцев.
С начала в октябре 2019 года жюри из предложенного «длинного» списка претендентов на премию выбрало «короткий». Все последующее время волжское жюри особенно тщательно изучало произведения претендентов и вот теперь. в январе 2020 года, готово назвать победителя, который получит памятную статуэтку и денежный приз размером в 200 тысяч рублей.
Однако при его определении никакого привычного голосования за закрытыми дверями не будет: организаторы предлагают открытый публичный разговор о литературном и, шире, общественном процессе. В то же время, точнее – незадолго до начала дебатов, – вниманию собравшихся предлагается концерт Ансамбля импровизационной музыки.
Среди участников обсуждения:
- главный редактор онлайн-журнала «Прочтение» (Санкт-Петебург) Полина Бояркина;
- член первого состава жюри премии «НОС», один из попечителей премии, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный запас» Кирилл Кобрин;
- соучредитель премии «НОС», главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» и глава одноименного издательского дома Ирина Прохорова;
- журналист, руководитель проекта «Полка», член жюри «НОС»-2019 Юрий Сапрыкин.
- Мария Гончарова, главный редактор газеты «Селёдка» и сайта «The Village Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
- Валентина Горшкова, радиоведущая, книжный обозреватель (Нижний Новгород);
- Вадим Михайлин, культуролог, переводчик (Саратов);
- Евгений Стрелков, медиахудожник, поэт, редактор, председатель жюри (Нижний Новгород);
- Артем Филатов, художник (Нижний Новгород).
- Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»;
- Алексей Поляринов «Центр тяжести»;
- Алексей Сальников «Опосредованно»;
- София Cиницкая «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине»;
- Александр Стесин «Нью-йоркский обход»;
- Даниил Туровский. «Вторжение. Краткая история русских хакеров»;
- Александр Ярин «Жизнь Алексея: Диалоги».
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