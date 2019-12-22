Нижегородский центр немецкой и европейской культуры объявил о приостановке проекта «Драма_talk»

«Наш проект работал по системе free donation – зрители после читки могли оставить любую сумму денег в фонд проекта и обычно это покрывало 30-40% расходов. В начале 2019 года появился заказчик нового «австрийского» сезона в лице крупной австрийской же компании.





Обрадовавшись, что все звезды сошлись, мы объявили о том, что финансирование на следующий сезон найдено и проект, который всегда был бесплатным для публики, снова станет таковым. Кроме того, мы планировали расширение проекта до фестиваля на открытом воздухе и издания книги с переводами пьес сезона.



Однако за пять дней до старта сезона (!) австрийская компания заявила, что не сможет поддержать проект, который она же и заказала»,