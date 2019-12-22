  1. | | Нижегородский центр немецкой и европейской культуры объявил о приостановке проекта «Драма_talk»

Нижегородский центр немецкой и европейской культуры объявил о приостановке проекта «Драма_talk»

проект Драма talk в Нижнем Новгороде

В рамках проекта «Драма_talk: между текстом и театром» происходила публичная читка пьес современных европейских драматургов нижегородскими актерами.

Создатели проекта «Драма_talk: между текстом и театром», нижегородские театральные деятели, Александр Комаров, Александр Курицын, Павел Милославский и Лев Харламов сообщают, что скорее будет приостановлен не сам как таковой проект, который пользовался популярностью у любителей театр в столице Приволжья, в первую очередь – театра неформального, нерепертуарного и склонного к авангардным экспериментам.

Приостановлен «австрийский» сезон проекта, к которому создатели особенно долго, тщательно и с большими затратами готовились. Этот сезон должен был стать девятым сезоном «Драмы_talk».

Причина этого довольна обычна для независимых деятелей искусства: потребовавший больших затрат на поиск и перевод пьес современных австрийских драматургов, на улаживание вопросов и проблем с авторскими правами проект, внезапно лишился спонсора в лице одной из австрийских компаний.

Нижегородские организаторы сообщают:

«Наш проект работал по системе free donation – зрители после читки могли оставить любую сумму денег в фонд проекта и обычно это покрывало 30-40% расходов. В начале 2019 года появился заказчик нового «австрийского» сезона в лице крупной австрийской же компании. 

Обрадовавшись, что все звезды сошлись, мы объявили о том, что финансирование на следующий сезон найдено и проект, который всегда был бесплатным для публики, снова станет таковым. Кроме того, мы планировали расширение проекта до фестиваля на открытом воздухе и издания книги с переводами пьес сезона.

Однако за пять дней до старта сезона (!) австрийская компания заявила, что не сможет поддержать проект, который она же и заказала»,

– говорят создатели«Драма_talk».

Что вдвойне обидно, поскольку 2020 год станет «Перекрестным годом литературы и театра Австрии и России».

Так или иначе, создатели проекта говорят, что речь идет все-таки не о полном прекращении проекта «Драма_talk: между текстом и театром», а о его временной «заморозке», выражая надежду вернуться в новом сезоне 2020 года.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что эксперименты нижегородских театров удостоились премий по итогам Российского фестиваля-лаборатории «Школа современного театра».
Теги : театр, театры, книги

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