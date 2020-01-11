В нижегородской Шахунье увидят выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема

– Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Как раз эта задача и заложена нашим Президентом Владимиром Путиным в профильном нацпроекте. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России,

Виртуальный концертный зал на базе школы искусств города Шахунья Нижегородской области был открыт 8 ноября 2019 года. С этого момент здесь постоянно проводятся онлайн-трансляции различных знаковых и выдающихся концертов и выступлений. Так, жители района уже смогли виртуально присутствовать на выступлениях Российского национального молодежного симфонического оркестра, Хора им. Пятницкого и других прославленных коллективов.В прошлом, 2019 году в нижегородском регионе было создано два виртуальных концертных зала – один в Шахунье, а второй в городе Чкаловске, на родине легендарного летчика-аса. В текущем, 2020 году таких концертных площадок будет в регионе создано еще три: в Выксе, Заволжье и в Первомайске.– заявил по этому поводу нижегородский губернатор Глеб Никитин.Выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (дирижер - Борис Фрумкин) жители Шахуньи увидят в стенах виртуального концертного зала в школе искусств 13 января 2020 года в 19.00.Напомним, ранее МедикФорум уже сообщал, что в 2020 году в нижегородском регионе откроются еще три виртуальных концертных зала в добавление к тем, что были открыты в 2019 году.