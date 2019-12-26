В нижегородском регионе построят 17 домов и центров культуры до 2024 года

– Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области. В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется «Время музеев»,

Кроме того, жители удаленных территорий получат возможность ознакомиться с лучшими образцами культуры региона вживую и напрямую.В уходящем году в нижегородском регионе были созданы два виртуальных концертных зала, которые открылись в Чкаловске и Шахунье. Это было шагом вперед для того, чтобы жители удаленных от центра области населенных пунктов смогли погрузиться в атмосферу высокой культуры – и при этом своей малой Родины. Технологии нового тысячелетия это позволяют.Благодаря им, онлайн-трансляции лучших концертов, равно и как и других значимых мероприятий, которые проходят как на уровне региона, так и на уровне Федерации, могут сегодня увидеть и услышать и жители малых провинциальных городов – при этом в режиме реального времени.В будущем, 2020 году в регионе продолжат строить виртуальные концертные залы: их за год будет создано три, в Выксе, Заволжье и в Первомайске.Одновременно продолжается строительство в нижегородском регионе Домов культуры, сегодня – модульных. В 15 муниципальных районах области до 2024 года появятся свои очаги культуры: 13 модульных Домов культуры и четыре многофункциональных культурных центра.Здесь будут и библиотеки, и залы для концертов, и для кинопоказов, и для выставок, а также постоянные центры притяжения творческой самодеятельности – кружки, мастерские, студии.В то же время нижегородский губернатор Глеб Никитин осознал, что жителям «глубинки» необходимо предоставить возможность знакомиться с явлениями культуры региона напрямую:– сказал Глеб Никитин.Это не единственный новый масштабный культурный проект, который запускает в новом году правительство области. Другим таким проектом будет «Театральный поезд».В его рамках регулярно будут гастролировать по региону четыре расположенных в нем государственных театра, а также Нижегородская филармония им. Ростроповича и Губернский оркестр, также имеющие государственное подчинение.Коллективы будут выступать на местных площадках, а жители районов получат возможность видеть их и слышать.Региональные власти считают, что за год аудитория этого проекта может составить не менее 50 тысяч зрителей.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что финансирование национального проекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое