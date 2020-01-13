Нижегородский госуниверситет покажет серию европейских фильмов об ученых

«Часто бывает, что после просмотра фильма остается желание узнать больше о проблеме, затронутой в нем. Не менее часто на лекциях возникает желание разбавить факты примерами из жизни или подглядеть как ученый пришел к той или иной своей теории. Мы решили объединить эти два, казалось бы, разных желания в один проект и совместить кинопоказ с лекцией и даже дискуссией»,

Авторами и организаторами необычного проекта выступили Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Гете-Институт в Москве при поддержке и активном сотрудничестве кинолектория Парка науки Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ).По словам самих авторов проекта, они стремились совместить в единое целое два человеческих устремления к познанию:– говорят организаторы.Чтобы задумка начала работать, организаторы из Центр немецкой и европейской культуры и Гете-Института объединили усилия с Парком науки ННГУ, благодаря чему в нынешнем сезоне кинолектория последнего и состоится показ картин, как документальных, так и художественных, которые рассказывают об известных ученых и тех областях науки, в которых они ученые работают либо работали. Однако это не будут просто киносеансы как таковые. пусть и с необычным контентом, содержимым. Каждый показ, по традиции, станут предварять лекция специально приглашенных ученых, людей науки, которые знают ее изнутри.Специалисты расскажут не столько и фильме, который предстоит увидеть зрителю, сколько о его главном герое, также ученом. О его научной работе. О том, на что в фильме следует обратить внимание именно в этом аспекте. А по окончании фильма ученые готовы будут ответить на вопросы зрительской аудитории.Первый сеанс, который состоится в 18:30 в четверг, 16 января, посвящен французским философам и писателям Cимоне де Бовуар и ЖануПолю Сартру, которые прожили и проработали вместе много лет. Картина называется «Любовники Кафе де Флор» и будет показана на языке оригинала, французском, с субтитрами.Для лекции приглашен Александр Колесников, кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского.Вход на сеанс свободный, однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться на сайте www.ncnk.ru. Адрес кинолектория – ул. Ульянова, 10 б.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как в новом сезоне работает Парк науки ННГУ