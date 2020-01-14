В нижегородском Арсенале устраивают авангардные выставки для людей с инвалидностью
В нижегородском Центре современного искусства, получившем название Арсенал, работает выставка «Единомышленники». Этот масштабный проект был разработан командой столичного Музея современного искусства «Гараж» в 2016 году.
Организаторы проекта ставят перед собой цели не просто показать зрителю произведения современного искусства. Свою деятельность они воспринимают как миссию по взаимодействую между собой – взаимодействию как выставочных площадок, музеев, так и авторов выставляемых произведений со зрителями.
Но главное, что стоит в глубине проекта – это организация взаимодействия между различными социальными группами людей, в том числе людей с ограниченными возможностью по здоровью с теми, кто считается здоровыми.
В самом процессе создания выставки в Арсенале для организации выставочного пространства был приглашен человек с инвалидностью, причем, как и четверо остальных «пространственных дизайнеров» выставки «Единомышленники», – это был человек со стороны, один из посетителей.
Теперь в Арсенале людей с инвалидностью привлекают к выставочной деятельности в более широком смысле. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья оборудована специальная аппаратуры, где можно получить исчерпывающую информацию о выставляемом арт-объекте.
В целом нижегородская версия проекта «Единомышленники» состоит из следующих предлагаемых вниманию зрителей компонентов:
- видео, живопись, объекты, скульптура;
- интерактивные модули с информацией об экспонатах, которая приспособлена для восприятия различных аудиторий посетителей, в том числе для слабослышащих и слепых;
- пространство общения, где уникальная архитектурная конструкция позволяет использовать выставку в качестве места дружеских встреч и знакомств.
Вход на все события публичной программы свободный.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что экспериментальную выставку в Нижнем Новгороде собрали активист, директор организации слепоглухих, пенсионер, театрал и шеф-повар.
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