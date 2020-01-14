Нижегородцев приглашают на кастинг сериала по детективам Николая Свечина
В Нижнем Новгороде будут ставить детективный сериал по произведениям нижегородца Николая Свечина, который получил всероссийскую известность книгами о приключениях сыщика второй половины XIX – начала XX веков Алексея Лыкова, так же уроженца Нижнего Новгорода.
Будучи краеведом-любителем, Свечин изначально совмещал в своих рассказах, повестях и романах детективную интригу с экскурсами в нижегородскую историю, сделанными с большой любовью к родному городу. Со временем, когда книгами Николая Свечина стала зачитываться вся страна, географию произведений пришлось расширить, однако ни Лыков, ни сам Свечин не забывают о своих нижегородских корнях.
О том, что несколько крупных компаний проявили интерес к приобретению авторских прав на книги Свечина с целю перенести их на экран, Николай рассказывал еще осенью 2018 года. Среди заинтересованных оказался и Первый канал. Теперь идея экранизации наконец воплощается в жизнь.
Сериал, пилотная разработка которого уже началась, носит рабочее название «Хроники сыска». Так называется третья книга писателя, сборник новелл, действие которых происходит в Нижнем Новгороде и его окрестностях в 1870-х.
Ставить многосерийную картину будет нижегородский режиссер Евгений Кудельников. При этом у проекта федеральный инвестор – компания «Медиа-Телеком», которая входит в Национальную Медиа Группу. разрабатывают сериал на площадке АНО «Кинофактура», а съемки пройдут в сотрудничестве с компанией Art Pictures Vision.
Авторы сериала активно приглашают к участию в проекте нижегородцев.
Так, сначала прошел отбор пишущих жителей региона в творческую сценарную группу. С прошедшими такой отбор 17 января будут заключать контракты на участие в разработке сценария.
Теперь объявлен открытый кастинг как для профессиональных, так и для непрофессиональных актеров из Нижнего Новгорода. Первый этап отбора продолжится до конца месяца – до 31 января 2020 года.
Заявки на участие в свободной форме принимаются по адресу [email protected]
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что на улицах Нижнего Новгорода снимут сериал по ретро-детективамНиколая Свечина.
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