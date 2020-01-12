Сериал по ретро-детективам Николая Свечина снимут на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородцев Николай Свечин в первой половине нулевых годов – в первое пятилетие ХХIвека, – опубликовал в одном из нижегородских издательств три книги о нижегородском сыщике второй половины века минувшего Алексее Лыкове, в которые вошли две повести, роман и сборник рассказов, который получил название «Хроники сыска».
Впоследствии Николай Свечин получил всероссийскую известность, стал большими тиражами печататься в столичных издательствах, а два главных персонажа его ретро-детективного цикла, Петр Благово и Алексей Лыков, перебрались на службу в столичный (тогда) Санкт-Петербург.
С тех Лыков возвращается на свою малую родину только изредка – «Дело варнавинского маньяка», «Последняя ярмарка»). Однако приключения его начались именно в Нижнем Новгороде. О чем и расскажет новый сериал.
Его съемки Николай Свечин обсудил с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.
Глава региона отметил, что к 2021 году важно подготовить как можно больше ярких культурных событий, которые позволят жителям страны больше узнать о нижегородской истории::
– 800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей.
Надеюсь, что и вы в своем творчестве еще вернетесь к нижегородской истории, а задумка с сериалом успешно воплотится в жизнь. Будет здорово, если жители страны смогут увидеть на экране город в момент расцвета Нижегородской ярмарки,
– обратился к Николаю Свечину Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Захар Прилепин судил в Нижнем Новгороде первый в России конкурс зрелой красоты от 50-ти до 70-ти.
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