Сериал по ретро-детективам Николая Свечина снимут на улицах Нижнего Новгорода

– 800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей.

Надеюсь, что и вы в своем творчестве еще вернетесь к нижегородской истории, а задумка с сериалом успешно воплотится в жизнь. Будет здорово, если жители страны смогут увидеть на экране город в момент расцвета Нижегородской ярмарки,