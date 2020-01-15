Победителем литературной премии «Волга/НОС»-2019 в Нижнем Новгороде стал Даниил Туровский
Литературная премия «НОС» была основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году, чтобы поддержать авторов, пишущих на русском языке. Принципиальное отличие премии: решения здесь жюри принимает открыто, в результате публичного обсуждения.
В разные годы обладателями премии «НОС» становились Игорь Вишневецкий, Андрей Иванов, Борис Лего, Лев Рубинштейн, Владимир Сорокин, Данила Зайцев, Алексей Цветков-младший.
«Волга/НОС» – это региональный проект премии, который был образован в результате взаимодействия Фонда Михаила Прохорова с Волго-Вятским филиалом Государственного центра современного искусства Арсенал.
В финал сезона 2019/20 прошли семь произведений:
- Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»;
- Алексей Поляринов «Центр тяжести»;
- Алексей Сальников «Опосредованно»;
- София Cиницкая «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине»;
- Александр Стесин «Нью-йоркский обход»
- Даниил Туровский «Вторжение. Краткая история русских хакеров»;
- Александр Ярин «Жизнь Алексея: Диалоги».
- Мария Гончарова, главный редактор газеты «Селедка» и сайта «The Village Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
- Валентина Горшкова, радиоведущая, книжный обозреватель (Нижний Новгород);
- Вадим Михайлин, филолог, культуролог, переводчик (Саратов);
- Евгений Стрелков, председатель жюри, медиахудожник, поэт, редактор (Нижний Новгород);
- Артем Филатов, художник (Нижний Новгород).
Победителя 2019 года в Арсенале выбрали совместно волжское жюри и зрители. Дебаты вышли весьма наряженными: мнения как членов жюри, так и гостей в зале разделились практически поровну. При этом речь шла о двух книгах, которые вышли, таким образом, в финальную часть обсуждения и голосования – о произведениях Даниила Туровского и Софии Синицкой.
Понадобился суперфинал с дополнительным голосованием, чтобы в итоге определить победителя. Им стал Даниил Туровский.
Книга его представляет собой журналистское расследование, а не художественное произведение. Это и смущало часть членов жюри и собравшихся в зале.
Член жюри, художник Артем Филатов сказал по этом поводу следующее:
– В искусстве не существует отдельных жанров, которые не мешаются со всеми остальными. Чтобы быть современным, участь художника, музыканта или писателя не может находиться только лишь на их профессиональном поприще. Им приходится становиться политическими или социальными лидерами, заниматься благотворительностью, мигрировать из живописи в кино, из кино в психотерапию. Эта практика открывает для автора новые медиа, позволяя захватывать очень большие просторы.
Церемония награждения состоится в столице, когда определится победитель всероссийского «НОСа».
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что победитель литературного конкурса «Волга/НОС» –2019/2020 получит 200 тысяч рублей.
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