Победителем литературной премии «Волга/НОС»-2019 в Нижнем Новгороде стал Даниил Туровский

Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»;

Алексей Поляринов «Центр тяжести»;

Алексей Сальников «Опосредованно»;

София Cиницкая «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине»;

Александр Стесин «Нью-йоркский обход»

Даниил Туровский «Вторжение. Краткая история русских хакеров»;

Александр Ярин «Жизнь Алексея: Диалоги».

Мария Гончарова, главный редактор газеты «Селедка» и сайта «The Village Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

Валентина Горшкова, радиоведущая, книжный обозреватель (Нижний Новгород);

Вадим Михайлин, филолог, культуролог, переводчик (Саратов);

Евгений Стрелков, председатель жюри, медиахудожник, поэт, редактор (Нижний Новгород);

Артем Филатов, художник (Нижний Новгород).

– В искусстве не существует отдельных жанров, которые не мешаются со всеми остальными. Чтобы быть современным, участь художника, музыканта или писателя не может находиться только лишь на их профессиональном поприще. Им приходится становиться политическими или социальными лидерами, заниматься благотворительностью, мигрировать из живописи в кино, из кино в психотерапию. Эта практика открывает для автора новые медиа, позволяя захватывать очень большие просторы.