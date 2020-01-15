Театру "Красный факел" из Новосибирска исполняется 100 лет
Актеры в 2020 году покажут свои спектакли в Корее, Германии и Франции.
Гастроли в честь юбилея пройдут в Сеуле, Дрездене и Лионе, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области. В Германию труппа театра отправится уже на этой неделе.
В Дрездене будет показан спектакль "Дети солнца". В октябре в Лионе краснофакельцы покажут постановку "Три сестры", а в ноябре в Сеуле - спектакль "Онегин".
В Новосибирске юбилей театра отметят 14-16 апреля. Сотрудникам "Красного факела" вручат награды, будет показан документальный спектакль "Мой "Красный факел" Ольги Федяниной в постановке главного режиссера театра Тимофея Кулябина.
По словам директора "Красного факела" Александра Кулябина, в новосибирском Доме актера будет организована юбилейная выставка, а в кинотеатре "Победа" продемонстрируют видеозаписи спектаклей.
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