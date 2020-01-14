Клиника Мешалкина в Новосибирске впервые работала в новогодние праздники
Врачи центра сделали две операции новорожденным с врожденными пороками сердца.
Как сообщает пресс-служба новосибирской клиники Мешалкина, в праздничные дни в кардиологическое отделение больницы было госпитализировано 15 человек с подозрением на инфаркт миокарда, после процедуры коронографии у трех пациентов он не подтвердился. Одного человека привезли в центр с жизнеугрожающим нарушением ритма сердца.
В 11-ти случаях пациентам врачи сделали баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий. 89-летней женщине был имплантирован двухкамерный электрокардиостимулятор. У нее обнаружили полную атриовентрикулярную блокаду - нарушение проведения импульса от предсердий к желудочкам.
"В конце декабря жительница Бердска ощутила признаки предобморочного состояния - слабость, головокружение, потемнение в глазах. Бригада скорой помощи, выполнив электрокардиографию, выявила жизнеугрожающее нарушение ритма: сердце сокращалось с частотой около 30 ударов в минуту при норме от 60 до 90. Пациентку госпитализировали в Бердскую центральную городскую больницу, сотрудники которой направили медицинские документы женщины на рассмотрение в центр Мешалкина. В этот же день приняли решение о необходимости оперативного лечения пациентки", - сайт клиники цитирует слова заведующего кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца Виталия Шабанова.
А первого января в центр Мешалкина привезли новорожденного ребенка с недоразвитием правого желудочка сердца и клапана легочной артерии.
"Поток крови из правого желудочка в легочную артерию практически отсутствовал, а легочный кровоток обеспечивал открытый артериальный проток - соустье между аортой и легочным стволом, которое функционирует во время внутриутробного периода развития плода. В ходе хирургического вмешательства 2 января с целью обеспечения эффективного легочного кровотока специалисты сформировали новый источник легочного кровообращения и закрыли открытый артериальный проток", - сообщает официальный сайт клиники Мешалкина.
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