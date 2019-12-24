В метро Новосибирска появилась выставка в честь юбилея облбольницы

"Мы гордимся, что на территории Новосибирской области есть такая больница, которая сегодня во многом определяет организацию медицинской помощи в регионе", - цитирует слова чиновника пресс-служба медицинского учреждения.

Новосибирской областной больнице исполнилось 80 лет - в честь этого в метро Новосибирска открылась выставка.По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за все время существования областной клиники была проделана большая работа.В следующем году информацией о больнице оформят еще три вагона - поезд будет курсировать на Ленинской и Дзержинской линиях метрополитена Новосибирска.Ранее МедикФорум рассказывал о новых машинах скорой помощи, которые поступили в медицинские учреждения Новосибирской области.