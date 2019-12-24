В метро Новосибирска появилась выставка в честь юбилея облбольницы
Стены одного из составов метрополитена украсили фотографии об истории клиники.
Новосибирской областной больнице исполнилось 80 лет - в честь этого в метро Новосибирска открылась выставка.
По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за все время существования областной клиники была проделана большая работа.
"Мы гордимся, что на территории Новосибирской области есть такая больница, которая сегодня во многом определяет организацию медицинской помощи в регионе", - цитирует слова чиновника пресс-служба медицинского учреждения.
В следующем году информацией о больнице оформят еще три вагона - поезд будет курсировать на Ленинской и Дзержинской линиях метрополитена Новосибирска.
Ранее МедикФорум рассказывал о новых машинах скорой помощи, которые поступили в медицинские учреждения Новосибирской области.
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