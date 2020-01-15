Один из наиболее востребованных дирижеров мира Фабио Мистранджело выступит в Нижегородской филармонии
В Нижегородской филармонии 19 января в 18.30 откроется новый сезон цикла «Битва титанов». В рамках этого цикла состоятся три концерта, входе которого окажутся противопоставлены музыкальные титаны классической музыки: Берлиоз и Гуно, Бородин и Мусоргский, Доницетти и Россини, композиторы трех стран, Италии, России и Франции.
Победитель, как водится, будет определен самими зрителями и слушателями: именно они своими аплодисментами установят лучшего.
Один из самых востребованных в нашей стране и в мире дирижеров Фабио Мистранджело будет открывать этот сезон «Битвы титанов» как дирижер. Он же является и автором идеи цикла.
Цикл включает в себя:
- 19 января. Россия. Бородин – Мусоргский. Арии и симфонические фрагменты из опер «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Хованщина».
- 1 февраля. Италия. Доницетти – Россини. Арии и симфонические фрагменты из опер «Севильский цирюльник», «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Итальянка из Алжира».
- 15 февраля. Франция. Берлиоз – Гуно. Арии и симфонические фрагменты из опер «Фауст», «Ромео и Джульетта», «Бенвенуто Челлини».
Фабио Мистранджело является художественным руководителем государственного театра «Мюзик-Холл» мз Санкт-Петербурга. Он – главный дирижер двух его коллективов: симфонического оркестра «Северная Симфония» и камерного оркестра «Северная Симфониетта».
В июне 2013 года Мистранджело был удостоен ордена Звезды Италии, а в 2016 году стал заслуженным артистом Республики Саха (Якутия).
Дирижер также является членом жюри телевизионных конкурсов «Большая опера» на телеканале «Россия – Культура» и конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что с 26 декабря 2019 года по 6 января 2020 года в стенах Нижегородской государственной филармонии прошли нижегородские Кремлевские елки.
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