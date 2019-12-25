Малышей приглашают на нижегородскую Кремлевскую елку
Новогодняя елка филармонии в стенах Нижегородского кремля будет проходить с 26 декабря 2019 года по 6 января 2020 года.
Кремлевская елка по давно установившейся традиции имеет особое значение – в том числе и нижегородская. На елку в Нижегородский кремль приглашает юных нижегородцев филармония имени Ростроповича.
В отличие от большинства новогодних представлений, нижегородскую Кремлевскую елку для детворы отличает совершенно оригинальный сюжет. Автором сценария новогоднего представления, – а также и его режиссером, – выступила ведущий музыковед филармонии, автор популярных детских программ «Филармония школьника» и «По ступенькам музыкальных знаний» Нижегородской филармонии Наталья Палавина.
Согласно поворотам неожиданного сюжета новогодней истории «Мышка бежала…, или Что случилось в Сказкино», Дедом Морозом оказывается... самый настоящий робот, которого именно так, Дедом Морозом, и зовут.
Он попадает в казалось бы ничем не примечательную деревеньку под названием Сказкино. Хотя почему не примечательную? Уже само название должно подсказать, что попавших сюда, в Сказкино, ждут удивительные события.
И они не заставят себя ждать. Маленькая Мышка станет символом Нового года, Дед Мороз обретет новых друзей, дружба будет выручать, как она делает это всегда, а добро обязательно вернется.
История эта будет необыкновенно музыкальной – не забудем, что мы с вами находимся не только в деревне Сказкино, но и в Нижегородской филармонии. Композитор, написавший музыку для новогодней постановки этого года, – давний друг Нижегородской филармонии Михаил Крылов. А в спектакле заняты артисты филармонии имени Ростроповича и школа-студия ансамбля народной песни и танца «Любава».
А завершится история, конечно же, хороводом у новогодней елки в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сладкими подарками от администрации города Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что 25 декабря в Нижнем Новгороде прошла новогодняя Губернаторская елка.
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