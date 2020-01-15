Центр современного искусства в Нижнем Новгороде объявляет акцию «Счастливый четверг в Арсенале»
Организаторы называют акцию «Счастливый четверг в Арсенале» возможностью не только и не столько посетить выставки в Волго-Вятском филиале центра современного искусства Арсенал, но и попытаться освоить новые формы взаимодействия с произведениями искусства.
«Счастливые четверги» в Арсенале будут проходить в рамках выставки «Единомышленники. которая работает в центре современного искусства с середины октября. в конечном итоге весь проект «Единомышленники» задуман как средство сделать боле глубоким взаимодействие людей друг другом – и одновременно с искусством.
Каждый четверг в дневное время посетителей будет ждать музейный педагог, который поможет ответить на вопросы, задаваемые самим себе6 что такое современное искусство? почему то или иное явление или тот или иной объект являются искусством? как становится возможным говорить о современном искусстве?
В дневное время вас будет ждать музейный педагог, который поможет вам и вашим детям научиться говорить о современном искусстве и понимать его, а вечером вы можете вместе с экскурсоводом постараться ответить на один из самых популярных вопросов «Почему это искусство?».
Распорядок дня «Счастливых четвергов в Арсенале», первый из которых состоится уже завтра, 16 января, в целом таков:
12:30–15:00. Семейная медиТация.
Маленькие дети вовсе не являются на выставках современного искусства обузой для родителей. Совсем напротив. Приходя на такие выставки, вы можете играть и общаться со своими детьми.
Организаторы «Счастливых четвергов» уверяют, что придумали новый формат диалогов об искусстве. Пока музейный педагог Катя Муськина в свободной и игровой форме ведет с детьми доступный для них диалог о произведениях современного искусства, родители могут выбирать, присоединиться ли им к группе слушателей этого общения либо же остаться с этими произведениями один на один.
18:00–19:00. Экскурсия «Почему это искусство?».
Что такое выдающееся произведение искусства и что его отличает от того, что искусством не является? На эти вопросы на выставке «Единомышленники» организаторы пытаются ответить с помощью произведений мирового искусства представленных прямо здесь, в выставочном пространстве.
Почему художественный жест или даже отсутствие такового жеста тоже является искусством? И почему именно это – искусство?
Специалист поможет ответить на эти и другие связанные с современным искусством вопросы.
Время работы выставки«Единомышленники» : со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в нижегородском Арсенале устраивают авангардные выставки для людей с инвалидностью в рамках проекта «Единомышленники».
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