В нижегородском парламенте прошла лекция из цикла «Я открываю Нижний Новгород»
В Законодательном собрании Нижегородской области 16 января состоялась лекция из цикла «Я открываю Нижний Новгород», на которую были приглашены ученики 14-ти нижегородских гимназий, лицеев и школ. Лекцию прочитала профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ), почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова.
Профессор Виноградова напомнила, что слова, вынесенные в заголовок проекта, принадлежат художнику с мировым именем Илье Реипину:
– Мне очень хочется, чтобы в Нижегородской области был памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Нижегородский кремль мог бы войти в число объектов всемирного наследия как инженерный шедевр позднего средневековья. Вся береговая часть Нижнего Новгорода с удивительными памятниками – это и Строгановская церковь, и Благовещенский собор, сам Кремль, наша набережная, Печерский монастырь, Стрелка и незастроенное левобережье – такого нет нигде. Потому и сказал Репин: «Царственно поставленный город», и потом: «Мы захлебываемся красотой этих далей». Это необыкновенно,
– сказала профессор ННГАСУ.
Председатель правления фонда «Земля нижегородская«, инициатор проекта Александр Сериков рассказал:
– Проект «Я открываю Нижний Новгород» реализуется с мая прошлого года. Мы на примере Нижегородского района делаем пилотный проект, и у нас начинается активная работа для его масштабирования на весь город. Все школы города примут в нем участие.
Цель, стоящая перед школьниками, – изучение истории города и демонстрация своего знания в различных формах.
Цель, стоящая перед школьниками, – изучение истории города и демонстрация своего знания в различных формах.
–отметил Александр Сериков.
Это уже пятая лекция цикла, в котором запланировано таких лекций десять.
– Дети путешествуют по различным зданиям – правительства области, Законодательного Собрания. Я хочу, чтобы они побывали в тех местах, куда просто так не попадешь,
– сказал Александр Сериков.
В свою очередь и.о. председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина заявила:
– Очень важно, чтобы ребята изучали историю родного города, открывали его для себя заново.
Очень приятно, что проект «Я открываю Нижний Новгород« вошел в стены Законодательного Собрания, сюда пришли ребята, которые горят желанием узнать и открыть для себя новый Нижний Новгород. Здесь сегодня знаменитый лектор – Татьяна Павловна Виноградова.
У ребят появилась возможность услышать интересные факты, почувствовать любовь к Нижнему Новгороду. Очень важно, чтобы ребята изучали историю родного города, открывали его для себя заново. Это и есть патриотическое воспитание,
Очень приятно, что проект «Я открываю Нижний Новгород« вошел в стены Законодательного Собрания, сюда пришли ребята, которые горят желанием узнать и открыть для себя новый Нижний Новгород. Здесь сегодня знаменитый лектор – Татьяна Павловна Виноградова.
У ребят появилась возможность услышать интересные факты, почувствовать любовь к Нижнему Новгороду. Очень важно, чтобы ребята изучали историю родного города, открывали его для себя заново. Это и есть патриотическое воспитание,
– подчеркнула Ольга Щетинина.
Подробности о проекте можно узнать по адресу http://nn800.ru/#lines%20zemlyann.ru/?page_id=3416, #яоткрываюнижний.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
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