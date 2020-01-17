В нижегородском парламенте прошла лекция из цикла «Я открываю Нижний Новгород»

– Мне очень хочется, чтобы в Нижегородской области был памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Нижегородский кремль мог бы войти в число объектов всемирного наследия как инженерный шедевр позднего средневековья. Вся береговая часть Нижнего Новгорода с удивительными памятниками – это и Строгановская церковь, и Благовещенский собор, сам Кремль, наша набережная, Печерский монастырь, Стрелка и незастроенное левобережье – такого нет нигде. Потому и сказал Репин: «Царственно поставленный город», и потом: «Мы захлебываемся красотой этих далей». Это необыкновенно,

– Проект «Я открываю Нижний Новгород» реализуется с мая прошлого года. Мы на примере Нижегородского района делаем пилотный проект, и у нас начинается активная работа для его масштабирования на весь город. Все школы города примут в нем участие.

Цель, стоящая перед школьниками, – изучение истории города и демонстрация своего знания в различных формах.

– Дети путешествуют по различным зданиям – правительства области, Законодательного Собрания. Я хочу, чтобы они побывали в тех местах, куда просто так не попадешь,

– Очень важно, чтобы ребята изучали историю родного города, открывали его для себя заново.

Очень приятно, что проект «Я открываю Нижний Новгород« вошел в стены Законодательного Собрания, сюда пришли ребята, которые горят желанием узнать и открыть для себя новый Нижний Новгород. Здесь сегодня знаменитый лектор – Татьяна Павловна Виноградова.

У ребят появилась возможность услышать интересные факты, почувствовать любовь к Нижнему Новгороду. Очень важно, чтобы ребята изучали историю родного города, открывали его для себя заново. Это и есть патриотическое воспитание,