В нижегородском Законодательном собрании прочитали лекцию «Царственно поставленный город»

– Наша задача – вместе с ребятами поразмышлять, каким встретит Нижний Новгород свое 800-летие, и каким мы хотим видеть то будущее, которое предстоит создать именно нам,

Слушателями стали лекции участники проекта «Я открываю Нижний Новгород». И лекция, и проект стали частью программы подготовки 800-летия Нижнего Новгорода.Посвященную истории и архитектуре Нижнего Новгорода лекцию «Царственно поставленный город» по инициативе регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» в зале заседаний Законодательного собрания Нижегородской области прочитала профессор Нижегородской государственной архитектурно-строительной академии, почетный гражданин города Татьяна Виноградова.Слушателями были участники проекта «Я открываю Нижний Новгород» – ученики нижегородских школ. Это общественный проект создан, чтобы развить как у школьников, так и у их родителей бережное отношение к культурному и историческому наследию древнего города. До начала лекции школьники побывали в музее Законодательного собрания региона.– говорят организаторы проекта «Я открываю Нижний Новгород».Лекция профессора архитектуры как и сам этот проект тоже является частью подготовки к знаменательному юбилею.Подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода набирает обороты. Ее ведут не только областные и городские власти, но и Фонд президентских грантов, федеральный бюджет, общественная организация «Команды 800» – да и все нижегородцы.Лекция не будет единственной: она станет частью заявленного лектория «Нижний Новгород 800+», в рамках которого эксперты раскроют перед слушателями самые интересные страницы Нижнего Новгорода.Напомним, ране МедикФорум сообщал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.