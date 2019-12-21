  1. | | В нижегородском Законодательном собрании прочитали лекцию «Царственно поставленный город»

В нижегородском Законодательном собрании прочитали лекцию «Царственно поставленный город»

Нижний Новгород

Слушателями стали лекции участники проекта «Я открываю Нижний Новгород». И лекция, и проект стали частью программы подготовки 800-летия Нижнего Новгорода.

Посвященную истории и архитектуре Нижнего Новгорода лекцию «Царственно поставленный город» по инициативе регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» в зале заседаний Законодательного собрания Нижегородской области прочитала профессор Нижегородской государственной архитектурно-строительной академии, почетный гражданин города Татьяна Виноградова.

Слушателями были участники проекта «Я открываю Нижний Новгород» – ученики нижегородских школ. Это общественный проект создан, чтобы развить как у школьников, так и у их родителей бережное отношение к культурному и историческому наследию древнего города. До начала лекции школьники побывали в музее Законодательного собрания региона.

– Наша задача – вместе с ребятами поразмышлять, каким встретит Нижний Новгород свое 800-летие, и каким мы хотим видеть то будущее, которое предстоит создать именно нам,

– говорят организаторы проекта «Я открываю Нижний Новгород».

Лекция профессора архитектуры как и сам этот проект тоже является частью подготовки к знаменательному юбилею.

Подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода набирает обороты. Ее ведут не только областные и городские власти, но и Фонд президентских грантов, федеральный бюджет, общественная организация «Команды 800» – да и все нижегородцы.

Лекция не будет единственной: она станет частью заявленного лектория «Нижний Новгород 800+», в рамках которого эксперты раскроют перед слушателями самые интересные страницы Нижнего Новгорода.

Напомним, ране МедикФорум сообщал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
Теги : культурное наследие, история, архитектура, лекции

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