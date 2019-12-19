Исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий

– Люди редко приезжают в город ради какой-то одной достопримечательности. Они приезжают ради атмосферы места. Именно её мы хотим сохранить в Нижнем Новгороде, перезапустив жизнь в историческом центре. Не только туристы, но и жители города сейчас с удовольствием приезжают отдыхать на Большую Покровскую улицу, Нижне-Волжскую набережную, улицу Рождественскую. Богатое наследие Ильинской улицы и окружающих ее районов заслуживает внимательного и бережного отношения. Очевидно, что в таком медленно разрушающемся состоянии ее оставлять просто кощунственно,

Создание интерактивной карты области и 3D-модели исторического центра Нижнего губернатор Глеб Никитин обсудил с зампредседателя СовФеда Андреем Турчаком.В Нижнем Новгороде продолжают работу над концепциями развития исторического центра города, которому в 2021 году исполнится 800 лет. В частности, в центре внимания находится вопрос застройки городского центра: новые здания следует вписывать в исторический архитектурный контекст весьма внимательно и бережно, чтобы не разрушить существующую городскую среду, а преобразить ее, совмещая старое и новое.В этой сфере региональные власти сотрудничают с общественными организациями градозащитников, последовательно отстаивающими исторический облик Нижнего Новгорода.Продолжает свою работу и рабочая группа по сохранению исторического облика и развитию городской среды, в частности, территории в центре города, которая носит название Започаинье, а также – улицы Ильинской.– заявил глава Нижегородской области Глебом Никитиным.В ходе своего визита в нижегородский регион заместитель председателя Совета Федерации ФС России Андрей Турчак вместе с нижегородским губернатором посетили проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.Здесь глава офиса Олег Беркович и глава департамента градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова продемонстрировали новые цифровые платформы региона, работу над которыми разработчики уже завершают, в частности – интерактивную карту Нижегородской области и 3D-модель улицы Ильинская.Последняя включает в себя замеры всех зданий на улице, а также информацию о коммуникациях, их расположении и износе, а также сведения о дорогах, освещенности, рельефе и многие другие данные.Используя подобные модели и карты, можно смоделировать, как новые постройки впишутся в историческую среду. и не только постройки, но и общественные пространства, пешеходные лестницы, прогулочные площадки.Все эти цифровые нововведения являются частью интерактивной карты Нижегородской области – государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что самую таинственную башню Нижегородского кремля открыли для посетителей.