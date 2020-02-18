Казачий ансамбль «Любава» выступит в Нижегородской филармонии
На сцене Нижегородской филармонии 18 февраля в 19.00 даст сольный концерт один из ведущих профессиональных коллективов России народной песни и танца «Любава».
Программа называется «Широка казачья удаль» и включает в себя русские народные песни и танцы, прежде всего – песни и танцы волжских казаков. Мощь и чистота народных голосов, эмоциональная и художественная выразительность хореографического рисунка, неповторимое звучание народных инструментов – вот то, что пришедшие на концерт могут увидеть, услышать и ощутить в полной мере.
Вместе с тем выступления «Любавы» всегда сопровождает невиданный азарт, граничащий с озорством, вдохновение и проникновенные лирические интонации.
Выступления ансамбля отличают высокий профессиональный уровень и мастерство, что подтверждено дипломами различных конкурсов, в том числе и международных.
Казачий ансамбль «Любава» –
- лауреат международного конкурса искусств в Нижнем Новгороде,
- лауреатом международного конкурса «Tampere Vocal Music Festival» в финском Тампере,
- дипломантом премии «Хрустальная роза Виктора Розова» в городе Москва.
- Германия,
- Испания,
- Италия,
- Республика Корея,
- Финляндия,
- Франция.
Как говорят сами участники ансамбля, своей главной задачей они видят рассказать в песне и танце как о красоте, так и добросердечии русской родной земли, о населяющем ее великом народе.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский фестиваль народных инструментов.
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