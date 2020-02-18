Казачий ансамбль «Любава» выступит в Нижегородской филармонии

ансамбль Любава

На сцене Нижегородской филармонии 18 февраля в 19.00 даст сольный концерт один из ведущих профессиональных коллективов России народной песни и танца «Любава».

Программа называется «Широка казачья удаль» и включает в себя русские народные песни и танцы, прежде всего – песни и танцы волжских казаков. Мощь и чистота народных голосов, эмоциональная и художественная выразительность хореографического рисунка, неповторимое звучание народных инструментов – вот то, что пришедшие на концерт могут увидеть, услышать и ощутить в полной мере.

Вместе с тем выступления «Любавы» всегда сопровождает невиданный азарт, граничащий с озорством, вдохновение и проникновенные лирические интонации.

Выступления ансамбля отличают высокий профессиональный уровень и мастерство, что подтверждено дипломами различных конкурсов, в том числе и международных.

Казачий ансамбль «Любава» –
  • лауреат международного конкурса искусств в Нижнем Новгороде,
  • лауреатом международного конкурса «Tampere Vocal Music Festival» в финском Тампере,
  • дипломантом премии «Хрустальная роза Виктора Розова» в городе Москва.
География гастрольных маршрутов народного коллектива год от года растет. «Любава» с успехом дает концерты в таких странах, как
  • Германия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Республика Корея,
  • Финляндия,
  • Франция.
Ансамбль «Любава» – нижегородский коллектив. Являясь ярчайшим представителем русской народной школы как вокального, так и хореографического искусства, коллектив был создан в 197 году администрацией города Нижнего Новгорода и с этого времени стал настоящим послом популяризации народного искусства как в России, так и за ее пределами.

Как говорят сами участники ансамбля, своей главной задачей они видят рассказать в песне и танце как о красоте, так и добросердечии русской родной земли, о населяющем ее великом народе.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский фестиваль народных инструментов.
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