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Всероссийский фестиваль народных инструментах завершится в Нижнем Новгороде

народные инструменты

Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство» завершится гала-концертом в Нижегородской филармонии 22 декабря 2019 года.

21 и 22 декабря 2019 года в Нижегородском музыкальном училище им. М. Балакирева (на ул.Бекетова, 5в) в Нижнем Новгороде состоятся конкурсные прослушивания перед проведением гала-концерта Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на народных и наиональных инструментах, который получил название «Мастерство». В первый день участников будут слушать с 9.00 до 18.00, во второй – с 9.00 до 11.00: нужно готовиться непосредственно к гала-концерту.

Сам конкурс стал весьма масштабным и представительным мероприятием. Для участия в нем заявились более 800 участников. Они представляют различные регионы России. втом числе и национальные республики:
  • Башкирию,
  • Владимир,
  • Карелию,
  • Кострому,
  • Марий Эл,
  • Мордовию,
  • Москву,
  • Нижний Новгород,
  • Самару,
  • Чувашию.
Инструменты, на которых играют участники фестиваля-конкурса. поражают своим разнообразием. От гитары до ложек, от курая до гуслей. от баяна и гармошки до домбры.

Гала-концерт, центральное мероприятие фестиваля-конкурса. а также награждение его победителей и лауреатов пройдет уже в нижегородском кремле, в здании Нижегородской государственной филармонии имени Мстислава Ростроповича.

В концертной программе выступят не только участники фестиваля народных и национальных инструментов. вместе с конкурсантами выступят муниципальный ансамбль народной песни «Любава» из Нижнего Новгорода и Нижегородский русский народный оркестр, который имеет статус государственного.

Начало концертной программы в 18.00.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Поволжье снимают аудиовизуальную энциклопедию народных традиций, первой частью которой станет фильм о Нижегородской области.
Теги : музыка, фестивали, фестиваль, конкурсы, конкурс, состязательность, культурное наследие

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