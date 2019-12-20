Всероссийский фестиваль народных инструментах завершится в Нижнем Новгороде
Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство» завершится гала-концертом в Нижегородской филармонии 22 декабря 2019 года.
21 и 22 декабря 2019 года в Нижегородском музыкальном училище им. М. Балакирева (на ул.Бекетова, 5в) в Нижнем Новгороде состоятся конкурсные прослушивания перед проведением гала-концерта Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на народных и наиональных инструментах, который получил название «Мастерство». В первый день участников будут слушать с 9.00 до 18.00, во второй – с 9.00 до 11.00: нужно готовиться непосредственно к гала-концерту.
Сам конкурс стал весьма масштабным и представительным мероприятием. Для участия в нем заявились более 800 участников. Они представляют различные регионы России. втом числе и национальные республики:
- Башкирию,
- Владимир,
- Карелию,
- Кострому,
- Марий Эл,
- Мордовию,
- Москву,
- Нижний Новгород,
- Самару,
- Чувашию.
Гала-концерт, центральное мероприятие фестиваля-конкурса. а также награждение его победителей и лауреатов пройдет уже в нижегородском кремле, в здании Нижегородской государственной филармонии имени Мстислава Ростроповича.
В концертной программе выступят не только участники фестиваля народных и национальных инструментов. вместе с конкурсантами выступят муниципальный ансамбль народной песни «Любава» из Нижнего Новгорода и Нижегородский русский народный оркестр, который имеет статус государственного.
Начало концертной программы в 18.00.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Поволжье снимают аудиовизуальную энциклопедию народных традиций, первой частью которой станет фильм о Нижегородской области.
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