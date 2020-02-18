200 детей из восьми городов России приняли участие в XII Всероссийском конкурсе моды в Нижнем Новгороде
В нижегородском региональном Центре эстетического воспитания детей прошел XII Всероссийский конкурс детских театров моды и студий костюма «Карнавал для Золушки», в котором приняли участие более 200 ребят из восьми российских городов.
«Карнавал для Золушки» служит одним из отборочных этапов Национального конкурса детских и молодежных театров моды «Золотая игла». Финальная часть этого состязания состоится со 2 по 4 апреля 2020 года в Москве.
Организовали мероприятие нижегородское региональное министерство образования, науки и молодежной политики, Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» и Ассоциация детских творческих коллективов «Золотая игла».
На «Карнавал» дети со своими наставниками приехали из Иванова, Кирова, Коврова Владимирской области, Москвы, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Нижнего Тагила Свердловской области, Санкт-Петербурга, Сорочинска Оренбургской области.
Конкурс провели в трех номинациях:
- «И рук тепло, и сердца вдохновение» – 23 коллектива в рамках творческих номеров не только показывали костюмы, но и рассказывали о них;
- «Дебют» – юные модельеры сами создали 22 индивидуальных модели и представили их;
- «Кукла и костюм» – 16 конкурсантов представили самодельных кукол в костюмах.
– Здесь мы можем развивать свое творчество, совершенствовать мастерство. Каждый из нас проявляет себя и показывает, на что он способен,
– резюмировала участница нижегородского Театра моды «Гала» Виктория Сорокина.
Именно Театр моды «Гала» пригласили для участия в финале без дополнительного отбора. Сделал это председатель жюри, заместитель генерального директора Дома моды SLAVA ZAITSEV Николай Кывыржик.
Участники Театра и другие победители нижегородского этапа теперь отправятся весной в столицу на финал «Золотой иглы».
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Нижегородская неделя моды собрала более 300 дизайнеров, модельеров и производителей одежды.
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