200 детей из восьми городов России приняли участие в XII Всероссийском конкурсе моды в Нижнем Новгороде

«И рук тепло, и сердца вдохновение» – 23 коллектива в рамках творческих номеров не только показывали костюмы, но и рассказывали о них;

«Дебют» – юные модельеры сами создали 22 индивидуальных модели и представили их;

«Кукла и костюм» – 16 конкурсантов представили самодельных кукол в костюмах.

– Здесь мы можем развивать свое творчество, совершенствовать мастерство. Каждый из нас проявляет себя и показывает, на что он способен,