Творчество Ульфа Штольтерфота обсудят в нижегородском Арсенале
В Волго-Вятском филиале государственного Центра современного искусства (ГЦСИ) «Арсенал» продолжает работать новый проект Нижегородского центра немецкой и европейской культуры «Немецкоязычная поэзия: от позднего модернизма к современности».
В рамках проекта происходит чтение и обсуждение современных германоязычных авторов в формате так называемых ридинг-групп. При этом поэзия звучит в русском переводе, что, кроме прочего, позволяет обсудить особенности современного литературного перевода немецкой поэзии.
14 февраля ридинг-группа устраивала в стенах Арсенала собрание, темой которого стала «Модернизация языка. Мифология ракетной станции (на примере текстов Томаса Клинаг и Освальда Эггера)».
Спустя две недели, в пятницу 28 февраля в 18.00 ридинг-группа проекта устраивает встречу, тема которой заявлена следующим образом: «Архитектура письма. Поэтическая машинерия «терминологий» (анализируем творчество Ульфа Штольтерфота)».
Ведущими группы выступают
- филолог, переводчик, доцент кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского Александр Колесников;
- филолог, аспирант кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ имени Н.И. Лобачевского Анна Фролова.
Новый язык и новые формы – вот что интересует организаторов проекта. Их поиск через языковые эксперименты и сопряженность германской поэзии с общемировыми и, в частности, общеевропейскими поэтическими тенденциями.
Собрания в формате ридинг-группы предполагают не лекции на тему заявленного материала, а непосредственную работу над текстом, как методами классического филологического анализа, так и путем практики медленного чтения. Такие методики позволяют проникать в пространство текста глубже, вскрывая различные текстуальные уровни и их взаимодействие.
Даты и тематика предстоящих встреч таковы:
- 27 марта – «Политическая лирика в современной немецкой поэзии (изучаем работы Хендрика Джексона и Мариона Пошманна)»;
- 10 апреля – «Поиск формы: возврат к традиции и поиск новых форм (на примере произведений Михаэля Донхаузера и Моники Ринк)»;
- 22 мая – «Экософия и поэзия. Даниэль Фальб: стихи в террапоэтической местности чтения».
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Волго-Вятском филиале Центра современного искусства с февраля по май пройдут вечера поэзии.
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