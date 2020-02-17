В нижегородском филиале Центра современного искусства с февраля по май пройдут вечера поэзии
Собравшуюся на поэтический вечере аудиторию в нижегородском Центре современного искусства Арсенал принято называть ридинг-группой.
Ридинг-группа работает не по принципу лектория: вместо лекций предполагается дискуссия, сопровождаемая самой разнообразной работой с текстом. Здесь может иметь место и классический филологический анализ, и практика медленного чтения.
Такой подход позволяет проникнуть в текст гораздо глубже, функционирование текстовой системы вскрывается прямо «на глазах» участников ридинг-группы, обнаруживаются различные уровни текста и взаимодействие их между собой.
В этом сезоне собрания групп посвящены истории развития современной немецкоязычной поэзии. При этом в центре внимания находятся значимые детали: поиск новых стихотворных форм и языка, поэтические эксперименты в контексте общемировых и, в частности, европейских литературных тенденций.
На первой встрече, которая состоялась 14 февраля и темой которой значилось «Модернизация языка. Мифология ракетной станции.», участники обсудили поэзию двух немецкоязычных поэтов –Томаса Клинга и Освальда Эггера.
Эти авторы не просто работают на стыке различных жанров и форм, но и исследуют в своем своеобразном творчестве связи поэзии с математической наукой и с техникой. При этом организаторы отмечают, что тексты немецких авторов в этом сезоне в Арсенале доступны в переводе на русский язык.
Ведущими группы выступили :
- Александр Колесников — филолог, переводчик, доцент кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
- Анна Фролова — филолог, аспирант кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Арсенале обсудили итоги десятилетия в современной литературе.
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