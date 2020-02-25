Виртуальные концерты и спектакли в нижегородской Шахунье посмотрели более 700 человек

– Создание виртуального концертного зала позволяет всем желающим стать зрителями концертов и спектаклей ведущих деятелей культуры России. И именно отсутствие свободных мест в зале говорит о важности и востребованности проекта у жителей,

«Всероссийский виртуальный концертный зал» — это масштабный проект, который позволяет жителям небольших городов России стать причастными к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства. В малых городах разных концов страны зрительные залы оборудуют аппаратурой, позволяющей в режиме онлайн следить за выступлениями выдающихся исполнителей. Замечательные концертные выступления можно также смотреть и в записи.«Всероссийский виртуальный концертный зал» стал часть национального проекта «Культура».В нижегородском регионе в 2019 году были открыты два виртуальных концертных зала, в Чкаловске и Шахунье, в 2020 власти планируют открыть еще три таких зала в Выксе, Заволжье и Первомайске.В виртуальном зале, который был создан на базе Шахунской школы искусств, за три месяца работы состоялись 18 показов. Пять раз прошли онлайн-трансляций. Виртуальные концерты посетили более 700 человек, включая учеников и преподавателей школы искусств.Отдельное направление работы – общеобразовательные школы. Их преподаватели составляют специальные заявки на те или иные спектакли либо концерты, которые может посмотреть класс – такие показы существенно обогащают учебную программу..Чтобы ориентироваться в поиске необходимого видеоматериала было проще, на сайте Shahuniyamusic-school2012.edusite.ru начали работу по созданию специализированного видеокаталога.– сообщают организаторы.Очередной показ в Шахунье состоится сегодня, 25 февраля. Пришедшие на виртуальный концерт шахунцы смогут увидеть и послушать концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижер Валентин Урюпин.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в 2020 году в нижегородском регионе откроются три виртуальных концертных зала.