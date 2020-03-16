Из-за коронавируса Тилля Линдеманна не пускают в Пермь

Концерт солиста группы Rammstein отменен.Планировавшийся на 19 марта концерт фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Перми отменен. Это связано с профилактикой распространения коронавируса и запретом проводить на территории Пермского края мероприятия с количеством участников более одной тысячи человек.Зал спортивного дворца «Молот», в котором планировалось выступление известного рокера, вмещает 7 тысяч человек, билеты были раскуплены задолго до начала марта и планировался полный аншлаг. Соответственно, концерт бы нарушил все меры безопасности, предпринятые в целях защиты жителей города от угрозы распространения COVID-19.А если учесть, что на концерт собирались приехать фанаты Линдеманна из других городов страны, угроза становилась еще выше. Во время своего турне по России, группа Lindemann собиралась выступить не только в Перми, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Воронеже. На сегодняшний день ее концерты из-за профилактики коронавируса отменены не только в Перми, но и в Казани.Кстати накануне Тилль нашел способ выступить в Москве. Из-за коронавируса ему пришлось дать для жителей столицы не один, а два концерта, чтобы разбить число зрителей на разрешенное для массовых посещений количество. Все, кому посчастливилось побывать на выступлениях, состоявшихся с разницей в два часа, остались в восторге от безумной энергетики исполнителя.«Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен отыграли два концерта и зажгли теплом холодную Москву. Безумная энергия и драйв — безумно круто. Спасибо», — пишут в соцсетях