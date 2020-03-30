Заявки на нижегородский областной конкурс творческих работ «Машина времени» завершат принимать 1 апреля
Учредителями областного конкурса творческих работ «Машина времени» являются «Детская художественная школа №1» города Балахнны и Учебно-методический центр художественного образования. Поддержку конкурсу оказывает министерства культуры правительства Нижегородской области.
Для участия в состязании юных авторов приглашены учащиеся детских художественных школ и детских школ искусств нижегородского региона, которые находятся в возрастных рамках от десяти до 18 лет.
Работы, присланные ребятами, разделяют по четырем тематическим направлениям:
- номинация «Летопись времен» – здесь принимают станковые композиции, которые посвящены великим победам, исторически значимым временам, подвигам, путешествиям;
- номинация «Мир, в котором я живу» – для работ, которые связаны с темой праздников и традиций;
- номинация «Необъяснимо,но факт» – здесь будут оцениваться декоративные композиции, в которых передача сюжета осуществлена методами искажения, стилизации, трансформации; номинация «Полиграф» – здесь представлены коллажи, логотипы, плакаты, выполненные в технике компьютерной графики.
Работы можно отсылать в конкурсную комиссию в электронном варианте на почту Учебно-методического центра художественного образования по адресу [email protected].
Прием заявок на участие в Нижегородском областном творческом состязании завершится 1 апреля 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы объявили поэтический конкурск 75-летию Победы для ветеранов.
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