На капитальный ремонт десяти школ искусств в Нижегородской области потратят более 45 млн рублей

пять детских школ искусств в поселках Большое Мурашкино, Выездное, Красные Баки и Чкаловске (2 школы);

три детские художественные школы в городе Ветлуга, поселках Гидроторф и Тонкино;

две детские музыкальные школы в поселках Княгинино и. Ковернино.

– Каждый раз, посещая районы региона, убеждаюсь, какие талантливые у нас дети. Школы искусств становятся для многих вторым домом, где ребята проводят очень много времени. Затем они становятся настоящими звездами в своих городах и селах, выступают на праздниках. Для кого-то школа – первый шаг в творческой карьере.

Культура всегда была одной из сильных сторон Нижегородской области и в развитии этого направления, конечно, нельзя ограничиваться только крупными городами,