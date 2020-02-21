На капитальный ремонт десяти школ искусств в Нижегородской области потратят более 45 млн рублей
Члены комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области в четверг 20 февраля 2020 года рассмотрели поправки в бюджете региона на текущий год и запланировали выделить более 16 миллионов на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в сфере искусства.
Ремонт образовательных учреждений в 2020 году в нижегородском регионе будет происходить на условиях софинансирования: часть средств на эти цели предоставляет бюджет Федерации. С учетом этих денег, на ремонт организаций образования в сфере искусств – школ искусств – в Нижегородской области в текущем году потратят более 45 млн рублей.
На сегодняшний день в планах сделать в течение 2020 года капитальный ремонт в десяти таких учреждениях. Это
- пять детских школ искусств в поселках Большое Мурашкино, Выездное, Красные Баки и Чкаловске (2 школы);
- три детские художественные школы в городе Ветлуга, поселках Гидроторф и Тонкино;
- две детские музыкальные школы в поселках Княгинино и. Ковернино.
– Каждый раз, посещая районы региона, убеждаюсь, какие талантливые у нас дети. Школы искусств становятся для многих вторым домом, где ребята проводят очень много времени. Затем они становятся настоящими звездами в своих городах и селах, выступают на праздниках. Для кого-то школа – первый шаг в творческой карьере.
Культура всегда была одной из сильных сторон Нижегородской области и в развитии этого направления, конечно, нельзя ограничиваться только крупными городами,
Культура всегда была одной из сильных сторон Нижегородской области и в развитии этого направления, конечно, нельзя ограничиваться только крупными городами,
– заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Предполагается начать работы летом, когда учебный год уже закончится, а завершить до Нового года.
Программу планируют продолжить в 2021 – 2022 годах.
Напомним, ранее МедийФорум сообщал, что Законодательное собрание Нижегородской области внесло поправки в региональный бюджет 2020 года и выделило 25 млн рублей на ремонт зданий пушкинского музея-заповедника в селе Большое Болдино.
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