Нижегородцы объявили поэтический конкурс к 75-летию Победы для ветеранов
Нижегородский благотворительный фонд «Иволга», в рамках проекта «Память о войне нам книга оставляет», при поддержке Фонда президентских грантов, объявил поэтический конкурс, который посвящен 75-летию Победы.
Время проведения конкурса – по 30 сентября 2020 года. После этого состоится подведение итогов. Победителей наградят в конце октября в актовом зале Пенсионного фонда Нижегородской области.
– Участниками могут быть пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Писать можно не только о боях, но и о тружениках тыла, детях войны. На деньги гранта будут напечатаны поэтические сборники, которые поступят в библиотеки региона, чтобы каждый желающий смог с ними ознакомиться,
– рассказал Иван Баранов, руководитель проекта.
– Войти в сборник — это гордость для поэтов-самоучек, у которых зачастую нет денег, чтобы выпустить книгу своих стихов. Эти сборники станут предметом гордости и для детей и внуков участников конкурса, тем самым способствуя связи поколений и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, это огромная моральная поддержка для авторов. Когда ветераны видят, что их стихи опубликованы, их читают, то чувствуют себя активными и востребованными,- считает Ольга Панкова, директор Благотворительного фонда «Иволга».
По пять стихотворений каждого из участников кроме прочего публикуются в региональной газете «В помощь пенсионеру». Как считают организаторы, такой порядок публикации конкурсных произведений даст возможность продлить ощущение празднования юбилея Великой Победы до самого конца юбилейного, 2020 года.
Юрий Маркович Коссой, ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета одним из первых прислал на конкурс свои произведения о войне.
Поэтические произведения организаторы принимают как почтовыми письмами, так и через сеть Интернет.
Почтовыми письмами стихи принимаются по адресу: Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 19, редакция газеты «В помощь пенсионеру».
По электронной почте можно отсылать произведения на адрес: [email protected]
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что «Волонтеры Победы» в Нижегородской области помогают ветеранам решать бытовые проблемы.
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