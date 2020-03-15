Нижегородцы объявили поэтический конкурс к 75-летию Победы для ветеранов

– Участниками могут быть пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Писать можно не только о боях, но и о тружениках тыла, детях войны. На деньги гранта будут напечатаны поэтические сборники, которые поступят в библиотеки региона, чтобы каждый желающий смог с ними ознакомиться,

– Войти в сборник — это гордость для поэтов-самоучек, у которых зачастую нет денег, чтобы выпустить книгу своих стихов. Эти сборники станут предметом гордости и для детей и внуков участников конкурса, тем самым способствуя связи поколений и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, это огромная моральная поддержка для авторов. Когда ветераны видят, что их стихи опубликованы, их читают, то чувствуют себя активными и востребованными,