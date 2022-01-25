Эффект "йо-йо": врач назвала причину неудач в похудении

«В нормальных условиях именно ваши жировые запасы участвуют в высвобождении лептина в кровоток. Это говорит организму, что у вас хватает источников энергии, и сигнализирует, что можно есть поменьше», — пояснила врач.

«На строгой диете ваше тело сначала лишается не жировых запасов, а мышц, поскольку это самые энергозатратные ткани в организме. Видя неудачу, человек начинает пробовать опять диеты, круг замыкается», — резюмировала специалист.

На первый взгляд, избавление от лишнего веса задача не сложная — мало есть, много двигаться и результат не заставит долго ждать. Однако чаще всего диеты приводят к срывам и к возвращению сброшенных килограммов, и почти всегда с прибавкой.По словам специалиста, такое явление называют эффектом «йо-йо», причиной его становятся жесткие ограничительные диеты. Дело в том, что по мере потери лишнего жира, в организме снижается выработка «гормона сытости» — лептина.По мере того, как уменьшаются запасы жира, объем лептина уменьшается и активизируется выработка грелина — «гормона голода». Как следствие — повышается аппетит, организм «требует» пополнить утраченные запасы, и происходит срыв.