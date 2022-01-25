Омикрон: ученые назвали наиболее частые симптомы у детей
Каждый день появляется информация о новых симптомах, связанных с ковидом - о них сообщают ученых и сами пациенты. Теперь родители поделились наиболее распространенными симптомами, которые они заметили у своих детей. Ни один из этих предупреждающих знаков не входит в «классическую тройку».
Когда дело доходит до инфекции Covid, наиболее известными симптомами являются классические три. Непрерывный ашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и запаха названы основными симптомами вируса.
Тем не менее, эксперты и пациенты проливают свет на новые симптомы, появившиеся при заражении вариантом Омикрон.
Последний опрос показал другие «общие» симптомы, связанные с новым вариантом. Наиболее частым симптомом Омикрона у детей была головная боль.
Первой, кто предупредил об этом новом симптоме Омикрона, была доктор Анжелик Кутзи, которая первой подняла тревогу по поводу нового штамма. Она объяснила, что этот симптом также кажется более «интенсивным» у непривитых пациентов.
Сейчас родители отмечают этот симптом как основной у своих детей. У большинства детей также наблюдались классические симптомы, включая лихорадку и кашель. Однако широко сообщалось и о других контрольных признаках новой инфекции. После появления Омикрона увеличилось количество детей, госпитализированных с инфекцией.
По данным Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в предыдущие волны Covid только 30 процентов детей в возрасте до одного года находились в больницах. Но с середины декабря это число выросло до 42 процентов. Хорошей новостью является то, что эксперты сообщают, что случаи у младенцев были в основном легкими.
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Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE)
Здоровье
Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям - это британский правительственный орган, который консультирует центральное правительство в чрезвычайных ситуациях.
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