Это ковид: признаки штаммов Дельтакрон, Омикрон и BA.2, которые важно замечать
Варианты ковида Омикрон, Дельтакрон и BA.2 циркулируют сегодня наиболее активно, вот почему важно уметь замечать симптомы заражения.
Омикрон. Данный вариант коронавирусной инфекции возник в Южной Африке и начал быстрое распространение по миру, начиная с осени 2021 года. Он быстро стал доминирующим, сместив прежнего «чемпиона» по заражениям – вариант Дельта.
Наиболее распространенными симптомами Омикрона являются: Насморк
• Насморк
• Головная боль
• Усталость
• Чихание
• Боль в горле.
С точки зрения ВОЗ, вариант Омикрон продолжает развиваться, и риск появления его новых модификаций в будущем остается высоким.
BA.2 (Стелс Омикрон). Сегодня это самая распространенная разновидность Омикрон-штамма. Многие эксперты считают, что нас всех ждет его стремительное распространение. При этом специалисты предупреждают, что BA.2 представляет такую же угрозу увеличения числа госпитализаций и тяжелых заболеваний, какую ранее представлял вариант Дельта.
Согласно данным Королевского колледжа Лондона, основными симптомами BA.2 являются
• Насморк
• Головная боль
• Боль в горле
• Усталость.
Другие возможные при заражении BA.2 симптомы.
• Чихание
• Постоянный кашель
• Охриплость
• Озноб или озноб
• Необычные боли в суставах
• Лихорадка
• Головокружение
• Мозговой туман
• Боль в глазах
• Измененное обоняние
• Мышечные боли
• Опухание желез
• Потеря аппетита
• Грудная боль.
Дельтакрон. Известен как рекомбинантная версия ковида, сочетающая черты двух вариантов, Дельты и Омикрона. Пока считается, что Дельтакрон проявляется симптомами, которые свойственны вышеназванным штаммам. Поиски его отличительных специфических особенностей сейчас ведутся.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает справиться с диабетом, который возникает как последствие перенесенного ковида.
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