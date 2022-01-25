Симптомы жировой болезни печени: признаки необратимого повреждения органа на коже
Рубцовая ткань в печени затрудняет правильное функционирование органа. Отвечая за фильтрацию токсинов из крови и из организма, поврежденная печень приводит к накоплению вредных веществ. Таким образом, начнут проявляться симптомы необратимого повреждения печени. Одним из примеров, как отмечают эксперты клиники Майо, являются кровоподтеки на коже.
Еще одним проявлением токсической перегрузки организма может стать отек конечностей. Будут затронуты либо ноги, ступни, лодыжки или живот, либо все сразу. Обширное повреждение, вызванное жиром в печени, также может привести к желтухе, когда кожа приобретает желтоватый оттенок.
Состояние также может привести к потере веса без изменения диеты или уровня активности. Другие признаки рубцовой ткани печени, обнаруженные на коже, включают:
- Паукообразные кровеносные сосуды
- Красные ладони
Людям, испытывающим любой из этих симптомов, настоятельно рекомендуется проверить свое здоровье у своего врача.
Национальная служба здравоохранения разработала, заявив, что цирроз печени известен как «конечная стадия заболевания печени». Диагноз включает анализы крови, сканирование и биопсию печени; при обнаружении цирроза вас направят к гепатологу.
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