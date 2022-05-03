Жировая болезнь печени: боль, усталость или отек - симптомы необратимого повреждения

Боль в верхней правой части живота

Усталость или слабость

Потеря веса

Жидкость и отек в желудке (асцит) и ногах (отек)

Желтуха или пожелтение кожи и глаз

«Пожизненное воздержание может улучшить функцию печени, но постоянное и серьезное повреждение от цирроза может означать, что пациенту для выживания требуется пересадка печени. Поскольку печень больше не перерабатывает токсины должным образом, она становится более чувствительной к лекарствам и алкоголю. Употребление алкоголя ускоряет разрушение печени, а также снижает способность печени компенсировать текущий ущерб», - пишет British Liver Trust.