Жировая болезнь печени: боль, усталость или отек - симптомы необратимого повреждения
Жировая болезнь печени редко вызывает какие-либо симптомы, но это важный предупредительный признак того, что вы пьете на вредном уровне. Какие признаки на теле предупреждают, что повреждение печени необратимо?
Вся кровь, выходящая из желудка и кишечника, проходит через печень. Печень обрабатывает эту кровь и расщепляет, уравновешивает и создает питательные вещества, а также метаболизирует лекарства в формы, которые легче использовать для остального тела или которые нетоксичны.
После начала повреждения может пройти много времени, прежде чем оно станет заметным, поскольку печень, как правило, очень эффективно регенерирует и восстанавливает себя.
Часто к моменту обнаружения повреждения оно становится необратимым.
Признаки необратимого повреждения печени могут включать:
- Боль в верхней правой части живота
- Усталость или слабость
- Потеря веса
- Жидкость и отек в желудке (асцит) и ногах (отек)
- Желтуха или пожелтение кожи и глаз
«Пожизненное воздержание может улучшить функцию печени, но постоянное и серьезное повреждение от цирроза может означать, что пациенту для выживания требуется пересадка печени. Поскольку печень больше не перерабатывает токсины должным образом, она становится более чувствительной к лекарствам и алкоголю. Употребление алкоголя ускоряет разрушение печени, а также снижает способность печени компенсировать текущий ущерб», - пишет British Liver Trust.
Ранее Медикфорум писал о вредном сочетании продуктов.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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