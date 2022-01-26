Заражение Омикроном: врач называет «ушной признак», который становится более массовым

«Боль в ушах становится все боле массовым признаком инфекции», - заявила, в частности, доктор медицины Стэнфордского университета Константина Станкович.

Головокружение.

Головные боли.

Нарушение координации движений.

Аутофония и другие проблемы со слухом.

Тошнота.

Зуд в слуховом проходе.

Прострелы в ухе.

«У некоторых пациентов проблемы со слухом могут быть единственным признаком заражения Омикроном», - добавила доктор Станкович.