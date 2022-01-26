Заражение Омикроном: врач называет «ушной признак», который становится более массовым
Заражение штаммом Омикрон может сопровождаться разными видами боли, при этом ушная боль становится все более распространенным признаком инфекции.
Врачи продолжают информировать нас о признаках, которыми может проявляться Омикрон-инфекция, делая акцент на симптомах, выбивающихся из ряда давно и хорошо известных. Одна из последних рекомендаций медиков – нужно обращать внимание на «ушной признак».
«Боль в ушах становится все боле массовым признаком инфекции», - заявила, в частности, доктор медицины Стэнфордского университета Константина Станкович.
Доктор Станкович говорит, что люди, инфицированные новым штаммом коронавируса, могут испытывать симптомы, свойственные воспалению внутреннего уха.
- Головокружение.
- Головные боли.
- Нарушение координации движений.
- Аутофония и другие проблемы со слухом.
- Тошнота.
- Зуд в слуховом проходе.
- Прострелы в ухе.
«У некоторых пациентов проблемы со слухом могут быть единственным признаком заражения Омикроном», - добавила доктор Станкович.
Также доктор медицины призвала людей носить маски. По словам эксперта, ношение масок снижает вероятность проникновения коронавируса в организм через нос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаке заражения Омикрон-штаммом, который может то уходить, то возникать снова.
Константина Станкович (Konstantina Stankovic)
Здоровье
заведующая кафедрой отоларингологии-хирургии головы и шеи в Стэнфордском университете (США)
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