Заражение Омикроном: врач называет «ушной признак», который становится более массовым

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ухо

Заражение штаммом Омикрон может сопровождаться разными видами боли, при этом ушная боль становится все более распространенным признаком инфекции.

Врачи продолжают информировать нас о признаках, которыми может проявляться Омикрон-инфекция, делая акцент на симптомах, выбивающихся из ряда давно и хорошо известных. Одна из последних рекомендаций медиков – нужно обращать внимание на «ушной признак».

«Боль в ушах становится все боле массовым признаком инфекции», - заявила, в частности, доктор медицины Стэнфордского университета Константина Станкович.

Доктор Станкович говорит, что люди, инфицированные новым штаммом коронавируса, могут испытывать симптомы, свойственные воспалению внутреннего уха.
  • Головокружение.
  • Головные боли.
  • Нарушение координации движений.
  • Аутофония и другие проблемы со слухом.
  • Тошнота.
  • Зуд в слуховом проходе.
  • Прострелы в ухе.
Подобные явления свидетельствуют, что «инфекция в уши проникла из соседних полостей носа». По словам ученого, при появлении вышеназванных симптомов следует пройти тестирование на коронавирус.

«У некоторых пациентов проблемы со слухом могут быть единственным признаком заражения Омикроном», - добавила доктор Станкович.

Также доктор медицины призвала людей носить маски. По словам эксперта, ношение масок снижает вероятность проникновения коронавируса в организм через нос.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаке заражения Омикрон-штаммом, который может то уходить, то возникать снова.
Константина Станкович (Konstantina Stankovic)
Константина Станкович (Konstantina Stankovic)
Здоровье
заведующая кафедрой отоларингологии-хирургии головы и шеи в Стэнфордском университете (США)
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, Константина Станкович