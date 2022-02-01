Повышенный холестерин: врач Копецки назвал продукты, которые доказано снижают уровень холестерина

«В то время как большинство врачей быстро назначают лекарства (например, статины) для лечения, новое исследование указывает на эффективную альтернативу на основе продуктов питания для миллионов пострадавших, особенно для тех, кто может быть обеспокоен побочными эффектами лекарств»,- говорит Стивен Копецки, доктор медицинских наук, FACC, кардиолог и директор клиники непереносимости статинов в клинике Майо.

Высокий уровень холестерина в основном вызван употреблением слишком большого количества жирной пищи и плохим образом жизни. К счастью, если вы сделаете прямо противоположное и измените свои привычки, это может снизить его.Новое исследование показало, что определенные продукты питания могут работать как «лекарство».Продукты исследования включали батончики сОрехи ранее были связаны с положительным влиянием на уровень холестерина. Например, Heart UK сообщает, что орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров, способныхПричина, по которой эти маленькие закуски настолько эффективны, заключается в содержании в них клетчатки.Однако исследование касалось не только батончиков с орехами, но и других закусок, таких как смузи. Продукты в исследовании были специально созданы, чтобы содержатьРанее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.