Врач назвала 12 шагов к спине без прыщей

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Спина девушки

Дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, как бороться с высыпаниями на спине, плечах и груди.

В идеальном варианте, для борьбы с такой проблемой необходима помощь врача. Однако, по словам эксперта, существенного эффекта можно добиться и самостоятельно. 

Так, чистоту кожи помогут обеспечить следующие меры:

  • ежедневная обработка страдающих областей тела средством для умывания, в составе которого есть ️бензоил пероксид, при этом пену следует оставить на коже на 2-5 минут, а затем тщательно смыть.
  • ежедневно после водных процедур тонким слоем на зоны высыпания наносить 0,1% адапален;
  • приобретая косметику, лучше отдавать предпочтение средствам для ухода за кожей с акне, с пометками «не комедогенно», «без отдушек»;
  • отказаться от агрессивных средств: антибактериального или хозяйственного мыла, спирта, скраба, жестких щеток и мочалок;
  • защищать кожу от солнца, используя не комедогенный солнцезащитный крем;
  • отказаться от вдавливания и других механических повреждений элементов;
  • выбирать не обтягивающую одежду из натуральных или влагоотводящих материалов;
  • после любых видов физической активности необходимо или повышенного потоотделения, как можно быстрее принимать душ и менять одежду;
  • проводить стирку любого предмета одежды, который соприкасается со спиной после каждого использования;
  • еженедельно проводить стирку постельного белья, при чем, чем больше элементов с гноем, тем чаще;
  • для стирки лучше применять порошок без отдушек и обеспечить тщательное полоскание всего текстиля;
  • избегать излишнего трения о спины, например рюкзака.

«Но рассчитывать на то, что вы сможете справиться своими силами, применяя рекомендации из списка ниже можно только если вас беспокоят комедоны: „чёрные и белые точки“, неровности, немногочисленные воспалённые элементы; заболевание дебютировало недавно.», — предупреждает эксперт.

В случае, если после 6 недель применения рекомендации не дали эффект, она рекомендует обратиться за помощью к дерматологу.

Перед применением необходима очная консультация врача.
Анастасия Елистратова
Анастасия Елистратова
Здоровье
Врач-дерматолог, трихолог
Теги : Анастасия Елистратова, прыщи, спина