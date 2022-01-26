Врач назвала 12 шагов к спине без прыщей

ежедневная обработка страдающих областей тела средством для умывания, в составе которого есть ️бензоил пероксид, при этом пену следует оставить на коже на 2-5 минут, а затем тщательно смыть.

ежедневно после водных процедур тонким слоем на зоны высыпания наносить 0,1% адапален;

приобретая косметику, лучше отдавать предпочтение средствам для ухода за кожей с акне, с пометками «не комедогенно», «без отдушек»;

отказаться от агрессивных средств: антибактериального или хозяйственного мыла, спирта, скраба, жестких щеток и мочалок;

защищать кожу от солнца, используя не комедогенный солнцезащитный крем;

отказаться от вдавливания и других механических повреждений элементов;

выбирать не обтягивающую одежду из натуральных или влагоотводящих материалов;

после любых видов физической активности необходимо или повышенного потоотделения, как можно быстрее принимать душ и менять одежду;

проводить стирку любого предмета одежды, который соприкасается со спиной после каждого использования;

еженедельно проводить стирку постельного белья, при чем, чем больше элементов с гноем, тем чаще;

для стирки лучше применять порошок без отдушек и обеспечить тщательное полоскание всего текстиля;

избегать излишнего трения о спины, например рюкзака.

«Но рассчитывать на то, что вы сможете справиться своими силами, применяя рекомендации из списка ниже можно только если вас беспокоят комедоны: „чёрные и белые точки“, неровности, немногочисленные воспалённые элементы; заболевание дебютировало недавно.», — предупреждает эксперт.

Перед применением необходима очная консультация врача.

В идеальном варианте, для борьбы с такой проблемой необходима помощь врача. Однако, по словам эксперта, существенного эффекта можно добиться и самостоятельно.Так, чистоту кожи помогут обеспечить следующие меры:В случае, если после 6 недель применения рекомендации не дали эффект, она рекомендует обратиться за помощью к дерматологу.