Врач назвала частые причины заложенности носа
Оториноларинголог Елена Чекалдина перечислила наиболее распространенные причины длительной заложенности носа.
По словам специалиста, данный симптом может указывать на достаточно большое количество заболеваний, от безобидных до злокачественных образований в полости носа и околоносовых пазух.
«Поэтому при жалобах на длительную заложенность носа необходимо обратиться на очный осмотр к ЛОР-врачу, а не перебирать всевозможные капли и народные средства», — предупреждает она.
Наиболее распространённой причиной появления такого симптома выступает обычный простудный насморк. Отличительной чертой этого происхождения является небольшая продолжительность и уменьшение интенсивности при промывании носа.
Другим воспалительным заболеванием, которое сопровождает заложенность — острый синусит (гайморит). Как правило спутниками такого диагноза выступают гнойные выделения из носа, лицевые и головные боли, лихорадка.
Среди детей самой частой причиной становится воспаление аденоидов или их увеличение.
«У мальчиков 9-19 лет не стоит забывать о таком заболевании, как юношеская ангиофиброма носоглотки. Это редкая, агрессивно растущая опухоль, проявляющаяся в том числе рецидивирующими носовыми кровотечениями», — добавила врач.
Елена Чекалдина
Здоровье
Врач-оториноларинголог, хирург
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