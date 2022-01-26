Врач назвала частые причины заложенности носа

«Поэтому при жалобах на длительную заложенность носа необходимо обратиться на очный осмотр к ЛОР-врачу, а не перебирать всевозможные капли и народные средства», — предупреждает она.

«У мальчиков 9-19 лет не стоит забывать о таком заболевании, как юношеская ангиофиброма носоглотки. Это редкая, агрессивно растущая опухоль, проявляющаяся в том числе рецидивирующими носовыми кровотечениями», — добавила врач.

По словам специалиста, данный симптом может указывать на достаточно большое количество заболеваний, от безобидных до злокачественных образований в полости носа и околоносовых пазух.Наиболее распространённой причиной появления такого симптома выступает обычный простудный насморк. Отличительной чертой этого происхождения является небольшая продолжительность и уменьшение интенсивности при промывании носа.Другим воспалительным заболеванием, которое сопровождает заложенность — острый синусит (гайморит). Как правило спутниками такого диагноза выступают гнойные выделения из носа, лицевые и головные боли, лихорадка.Среди детей самой частой причиной становится воспаление аденоидов или их увеличение.