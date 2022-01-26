Дефицит витамина B12: менее известный признак во рту, который нельзя игнорировать
Витамин B12 необходим для синтеза ДНК, развития нервной системы и функционирования нервной системы. Миллионам людей не хватает этого витамина, и они не подозревают о пагубных последствиях, которые это может вызвать. Полость рта содержит много подсказок о здоровье, включая уровень B12. Что нужно определить, чтобы помочь справиться с низким уровнем B12, прежде чем это может привести к потере зубов?
Дефицит витамина B12 может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания десен, называемого пародонтитом. Исследователи до сих пор не уверены, почему именно дефицит витамина B12 увеличивает риск заболеваний полости рта.
Группа исследователей из Нидерландов, Германии и Великобритании хорошо изучила роль витамина B12 в здоровье полости рта. В исследовании приняли участие 1648 участников и измеряли уровень витамина B12 в их сыворотке с помощью хемилюминесцентного иммуноанализа.
Исследователи также измерили глубину зубного кармана при зондировании и потерю клинического прикрепления, чтобы отразить состояние пародонта в каждом цикле обследования.
Согласно данным, существует обратная связь с исходным уровнем витамина B12 и изменениями средней глубины кармана, средней клинической потери прикрепления и отношения риска потери зубов с течением времени.
Что такое глубина кармана?
Глубина кармана — это расстояние между тканью десны человека и его зубами, которое начинает увеличиваться в глубину и является основным признаком заболевания десен. Заболевание десен может привести к образованию более глубоких пространств вокруг зубов, называемых пародонтальными карманами, и, если их не лечить, эти карманы десен могут привести к потере зубов.
По данным NHS, для пополнения уровней с помощью еды лучшие варианты включают в себя:
- Печень
- Форель
- Лосось
- Консервированный тунец
- Говядина
- Йогурт с низким содержанием жира
- Низкокалорийное молоко
- Яйца
- Куриная грудка
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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