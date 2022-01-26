Врач о нетипичных симптомах рака легких - признак на задней стенке горла

Усталость, которая гораздо более экстремальна

Изменение вашего голоса

Вы в опасности?

«Если вы знаете, что курите, или работаете в пыльной среде, или работали с асбестом в прошлом, это подвергает вас более высокому риску», — предупредила доктор Нигхат.

«Ваш риск заболеть раком легких выше, если у вас есть близкий родственник (например, родитель или брат или сестра), у которого был рак легких», — говорится в исследовании Cancer Research UK.