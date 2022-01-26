Врач о нетипичных симптомах рака легких - признак на задней стенке горла
Рак легких является одним из наиболее распространенных и серьезных видов рака. Ваши шансы на выживание зависят от того, когда был диагностирован рак. Однако пандемия резко замедлила прогресс на этом фронте. Рак обнаруживали обнадеживающими темпами, а затем разразилась пандемия, посетовала доктор Нигхат Ариф. По словам врача, это привело к сокращению доступа к врачам.
Более того, «картина симптомов рака легких смешалась с Covid», — сказала она.
Доктор подчеркнул «нетипичные» симптомы рака легких, о которых следует знать. «У некоторых людей, особенно у женщин, проявляются нетипичные симптомы», — пояснила она.
Кашель, который «щекочет заднюю часть горла», является нетипичным красным флагом рака легких, предупредил доктор Нигхат. Другие нетипичные симптомы включают:
- Усталость, которая гораздо более экстремальна
- Изменение вашего голоса
Вы в опасности?
Существует ряд факторов риска, способствующих развитию рака легких. Наличие любого из факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком.
«Если вы знаете, что курите, или работаете в пыльной среде, или работали с асбестом в прошлом, это подвергает вас более высокому риску», — предупредила доктор Нигхат.
Исследования говорят, что он не связан генетически, но если у вас есть родственник, у которого рак легких, стоит сообщить об этом своему врачу, поскольку это помогает сформировать общую картину.
«Ваш риск заболеть раком легких выше, если у вас есть близкий родственник (например, родитель или брат или сестра), у которого был рак легких», — говорится в исследовании Cancer Research UK.
Ранее Медикфорум писал о нетипичных симптомах рака.
Нигхат Ариф (Nighat Arif)
Здоровье
Семейный врач общей практики в Великобритании, специализирующийся на женском здоровье и планировании семьи. Она также является медицинским педагогом и защитником донорства органов.
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