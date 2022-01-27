Онкология: диагноз рака у женщины ошибочно принят за геморрой — симптомы, которые нужно обнаружить

284 Фото: pexels.com
Онкология: диагноз рака у женщины ошибочно принят за геморрой — симптомы, которые нужно обнаружить

25-летняя женщина из Сан-Диего рассказала о том, что несколько врачей упустили из виду ее запущенный рак. В конце концов, ей поставили диагноз рака под названием рабдомиосаркома. Вот предупреждающие знаки, связанные с этим состоянием.

Кейси Альтман рассказала, как ей поставили диагноз «рак». В какой-то момент врач отпустил ее, сказав, что у нее геморроидальные узлы. Уплотнения, также называемые геморроем, представляют собой шишки внутри и вокруг ягодиц.
Геморроидальные узлы часто могут пройти сами по себе в течение нескольких дней. Это был не единственный случай, когда у 25-летнего парня пропустили рак. Она побывала у нескольких врачей, прежде чем получила подтверждение рака под названием рабдомиосаркома.

В конце концов, в октябре 2020 года Кейси поставили диагноз, и ей сказали, что у нее осталось не так много времени.

Рабдомиосаркома — это разновидность саркомы — рака мягких тканей, соединительной ткани или кости. Этот тип рака обычно начинается в мышцах, прикрепленных к костям и помогающих телу двигаться, поясняет Национальный институт рака.

Однако это может начаться во многих местах тела. Рабдомиосаркома обычно поражает детей и имеет пятилетнюю выживаемость около 20 процентов. Когда Кейси получила плохие новости, ее рак был на четвертой стадии. Это означает, что рак распространился из своего первоначального местоположения в другие части тела.

Каковы симптомы рабдомиосаркомы?


Симптомы, которые могут возникнуть, зависят от локализации рака. Предупреждающие знаки включают в себя:
  • Шишка или припухлость, которая продолжает увеличиваться или не исчезает
  • Косоглазие или выпячивание глаза
  • Головная боль
  • Проблемы с мочеиспусканием или дефекацией
  • Кровь в моче
  • Кровотечение из носа, горла, влагалища или прямой кишки
Ранее Медикфорум писал о необычных симптомах рака.

National Cancer Institute

Здоровье

Национальный институт онкологии является подразделением Национальных институтов здравоохранения США.

Теги : риск рака, онкологические заболевания, геморрой

Комментарии

  1. Где жопа, а где глаз?!

    27-01-2022 04:02  