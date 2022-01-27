Онкология: диагноз рака у женщины ошибочно принят за геморрой — симптомы, которые нужно обнаружить
25-летняя женщина из Сан-Диего рассказала о том, что несколько врачей упустили из виду ее запущенный рак. В конце концов, ей поставили диагноз рака под названием рабдомиосаркома. Вот предупреждающие знаки, связанные с этим состоянием.
Кейси Альтман рассказала, как ей поставили диагноз «рак». В какой-то момент врач отпустил ее, сказав, что у нее геморроидальные узлы. Уплотнения, также называемые геморроем, представляют собой шишки внутри и вокруг ягодиц.
Геморроидальные узлы часто могут пройти сами по себе в течение нескольких дней. Это был не единственный случай, когда у 25-летнего парня пропустили рак. Она побывала у нескольких врачей, прежде чем получила подтверждение рака под названием рабдомиосаркома.
В конце концов, в октябре 2020 года Кейси поставили диагноз, и ей сказали, что у нее осталось не так много времени.
Рабдомиосаркома — это разновидность саркомы — рака мягких тканей, соединительной ткани или кости. Этот тип рака обычно начинается в мышцах, прикрепленных к костям и помогающих телу двигаться, поясняет Национальный институт рака.
Однако это может начаться во многих местах тела. Рабдомиосаркома обычно поражает детей и имеет пятилетнюю выживаемость около 20 процентов. Когда Кейси получила плохие новости, ее рак был на четвертой стадии. Это означает, что рак распространился из своего первоначального местоположения в другие части тела.
Каковы симптомы рабдомиосаркомы?
Симптомы, которые могут возникнуть, зависят от локализации рака. Предупреждающие знаки включают в себя:
- Шишка или припухлость, которая продолжает увеличиваться или не исчезает
- Косоглазие или выпячивание глаза
- Головная боль
- Проблемы с мочеиспусканием или дефекацией
- Кровь в моче
- Кровотечение из носа, горла, влагалища или прямой кишки
National Cancer Institute
Здоровье
Национальный институт онкологии является подразделением Национальных институтов здравоохранения США.
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