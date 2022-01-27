Диетолог объяснила "за" и "против" употребления мяса

«Против»





«За»

«Учеными доказано, что мясо чрезвычайно необходимо для человеческого организма, поэтому отказываться от него полностью крайне нежелательно… В разумных количествах, при грамотном питании, в здоровом организме мясо переваривается полноценно и без вреда. Проблемы же от употребления мяса связаны с определёнными неполадками в организме, либо с отсутствием культуры питания», — резюмировала диетолог.

По словам специалиста, употребляя мясо, человек может, как навредить своему здоровью, так и улучшить его.Мясо является одним из главных. Избыток и бесконтрольное употребление мясных продуктов ведет к увеличение количества этого вещества в крови. В свою очередь это приводит к закупоркам сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.Переваривание мяса дается организму сложнее. Оно надолго задерживается в ЖКТ, и если такому блюду сопутствовало употребление обилия других продуктов, системе пищеваренияСовременные способы содержания скотины устроены так, что в мясе накапливается достаточно большое количество веществ, такие, какВ мясе содержатся незаменимые для организма, которые могут поступать в организм и с растительной пищей. Однако получить весь полноценный комплекс из растений нельзя.