Диетолог объяснила "за" и "против" употребления мяса
Врач Оксана Чернышова рассказала о пользе и вреде употребления мяса.
По словам специалиста, употребляя мясо, человек может, как навредить своему здоровью, так и улучшить его.
«Против»
Переваривание мяса дается организму сложнее. Оно надолго задерживается в ЖКТ, и если такому блюду сопутствовало употребление обилия других продуктов, системе пищеварения тяжело полностью его переварить.
Современные способы содержания скотины устроены так, что в мясе накапливается достаточно большое количество веществ, такие, как токсины и гормоны.
«За»
В мясе содержатся незаменимые для организма аминокислоты, которые могут поступать в организм и с растительной пищей. Однако получить весь полноценный комплекс из растений нельзя.
«Учеными доказано, что мясо чрезвычайно необходимо для человеческого организма, поэтому отказываться от него полностью крайне нежелательно… В разумных количествах, при грамотном питании, в здоровом организме мясо переваривается полноценно и без вреда. Проблемы же от употребления мяса связаны с определёнными неполадками в организме, либо с отсутствием культуры питания», — резюмировала диетолог.
Оксана Чернышова
Здоровье
Врач диетолог, нутрициолог, натуропат
Оставить комментарий