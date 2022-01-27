Врач назвал топ-5 источников железа

красное мясо и субпродукты (печень, почки, селезенка);

морепродукты;

растительная пища (каши, пшеничные и ржаные отруби, бобовые, шпинат, цветная капуста, брокколи, свекла, спаржа, кукуруза, кизил, хурма, сливы, яблоки, гранат, семена растений, орехи и сухофрукты);

«Если гемовое железо из животной пищи усваивается почти полностью, негемовое — из растений — получить сложнее. Поэтому круп, овощей и ягод нужно больше, а выбор — разнообразнее», — уточнил эксперт.

яйца;

черный шоколад.

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

Врач пояснил: неправильное питание не редко становится причиной недостаточного количества железа. Когда его недостаточно, мышцам и тканям становится затруднительно функционировать. Последствиями такого состояния вступают упадок сил, низкое давление, проблем с концентрацией внимания.Для того, чтобы пополнить запасы необходимого вещества специалист рекомендует обогатить рацион его источниками: