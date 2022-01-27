Три совета, которые сохранят здоровье любителям зимних тренировок

«Есть некоторые преимущества в тренировках в холодную погоду — низкая температура и меньшая влажность позволяют тренироваться дольше, а значит, вы будете сжигать больше калорий. Это также отличный способ получить необходимый витамин D, - рассказывает доктор Джон А. Осборн, основатель и директор State Cardiology, Metroplex Cardiology. - Исследования показывают, что физические упражнения также повышают иммунитет в сезон простуды и гриппа, что может быть особенно важно в текущей ситуации».

Безопасность превыше всего

Не допускайте обезвоживания

Откажитесь от согревающих напитков