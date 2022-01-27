Три совета, которые сохранят здоровье любителям зимних тренировок

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Занятия спортом зимой сопряжены с рисками для сердца

Для многих людей холодная январская погода — не повод отказываться от спорта на свежем воздухе. Однако Американская ассоциация кардиологов предупреждает, что есть несколько моментов, которые нужно учитывать, чтобы сохранить здоровье.

«Есть некоторые преимущества в тренировках в холодную погоду — низкая температура и меньшая влажность позволяют тренироваться дольше, а значит, вы будете сжигать больше калорий. Это также отличный способ получить необходимый витамин D, - рассказывает доктор Джон А. Осборн, основатель и директор State Cardiology, Metroplex Cardiology. - Исследования показывают, что физические упражнения также повышают иммунитет в сезон простуды и гриппа, что может быть особенно важно в текущей ситуации».

Если вы решили заниматься спортом на свежем воздухе, у Осборна есть несколько предупреждений. Помимо хорошо известных опасностей, таких как обморожение или гололедица, необходимо учитывать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Холод вызывает сужение кровеносных сосудов и коронарных артерий, что может повышать кровяное давление, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта. Вот несколько советов, которые помогут сохранить здоровье.

Безопасность превыше всего

Надевайте несколько слоев одежды, чтобы быть в тепле и не допустить переохлаждения. Важно оставаться активными круглый год, но не перенапрягаться в зимние месяцы. Если вы сомневаетесь, стоит ли вам заниматься спортом на улице зимой, проконсультируйтесь с врачом.

Не допускайте обезвоживания

На холоде жажда ощущается не так сильно. Возможно, вам даже не хочется пить. Однако восполнять запасы воды в организме важно.

Откажитесь от согревающих напитков

Пряный латте или чай с медом — прекрасные для согревания напитки. Но они содержат много лишнего сахара и жиров. Если ваша цель сбросить лишний вес, лучше пить обычную воду или чай и кофе без добавок.
Джон А. Осборн
Джон А. Осборн
Здоровье
Доктор, основатель и директор State Cardiology, Metroplex Cardiology
Теги : спорт, зима

Комментарии

  1. Америка славится своими морозами аж до минус пяти!

    27-01-2022 13:08  