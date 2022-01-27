Десять "нет" для кожи с акне
Дерматолог Анастасия Елистратова составила список запретов при борьбе с акне.
По словам специалиста, для того, чтобы успешно бороться с угревой болезнью необходимо отказаться от некоторых привычек.
Так, в список запретов вошли:
- выдавливание и любые механические повреждения элементов;
- использование скрабов;
- использование косметических средств из массмаркета;
- частая смена уходовых средств и одновременное использование нескольких средств сразу;
- использование мыла при умывании;
- протирание кожи спиртосодержащими средствами, а также теми, в составе которых присутствуют салициловая, борная и другие кислоты;
- применение тонального крема с плотным покрытием;
- бессонница;
- постоянное воздействие стресса;
- поиск «причин» у гастроэнтеролога и эндокринолога.
Анастасия Елистратова
Здоровье
Врач-дерматолог, трихолог
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