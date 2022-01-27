Десять "нет" для кожи с акне

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Прыщи на лице

Дерматолог Анастасия Елистратова составила список запретов при борьбе с акне.

По словам специалиста, для того, чтобы успешно бороться с угревой болезнью необходимо отказаться от некоторых привычек.

Так, в список запретов вошли:

  • выдавливание и любые механические повреждения элементов;
  • использование скрабов;
  • использование косметических средств из массмаркета;
  • частая смена уходовых средств и одновременное использование нескольких средств сразу;
  • использование мыла при умывании;
  • протирание кожи спиртосодержащими средствами, а также теми, в составе которых присутствуют салициловая, борная и другие кислоты;
  • применение тонального крема с плотным покрытием;
  • бессонница;
  • постоянное воздействие стресса;
  • поиск «причин» у гастроэнтеролога и эндокринолога.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Анастасия Елистратова
Анастасия Елистратова
Здоровье
Врач-дерматолог, трихолог
Теги : акне, противопоказания, Анастасия Елистратова