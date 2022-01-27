Десять "нет" для кожи с акне

выдавливание и любые механические повреждения элементов;

использование скрабов;

использование косметических средств из массмаркета;

частая смена уходовых средств и одновременное использование нескольких средств сразу;

использование мыла при умывании;

протирание кожи спиртосодержащими средствами, а также теми, в составе которых присутствуют салициловая, борная и другие кислоты;

применение тонального крема с плотным покрытием;

бессонница;

постоянное воздействие стресса;

поиск «причин» у гастроэнтеролога и эндокринолога.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

По словам специалиста, для того, чтобы успешно бороться с угревой болезнью необходимо отказаться от некоторых привычек.Так, в список запретов вошли: