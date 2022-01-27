Врач объяснила появление кровавого пота

«Специальных методов лечения не разработано… Но при этом не исключено и спонтанное прохождение симптомов», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, такое явление встречается крайне редко. В медицине оно имеет название «гематогидроз». Его причиной становится повышение проницаемости стенок сосудов, поэтому эритроциты могут проникать в потовые протоки.Несмотря на то, что картина «кровавого пота» может напугать, а также доставить неприятность в виде испачканной одежды — гематогидроз не несет опасности для здоровья.Тем не менее, известно, что часто фактором, провоцирующим появления такого пота, выступает стресс.