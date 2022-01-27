Как избавиться от икоты: несколько простых способов, одобренных Клиникой Майо
Наиболее длительный приступ икоты может продлиться более суток.
Икота возникает, когда диафрагма (мышца, отделяющая грудь от живота) начинает сокращается, а голосовые связки закрываются. Ее приступы обычно непродолжительны, но в некоторых случаях они нешуточно затягиваются и способны длиться от нескольких часов до двух дней.
Специалисты Клиники Майо рассказали в интервью о простых способах, которые помогают избавиться от икоты.
Медики отметили, что многие часто рекомендуемые методы лечения икоты на самом деле не обладают нужным эффектом. Вот несколько одобренных врачами способов как можно быстрее избавиться от неприятных спазмов с характерными звуками.
- Дышать в бумажный пакет (не нужно надевать его на голову).
- Ополоснуться ледяной водой.
- Потягивать ледяную воду мелкими глотками.
- Подтянуть колени к груди, наклонившись вперед.
- Проглотить немного сахарного песка.
- Откусить лимон или попробовать что-то, содержащее уксус.
- Задержать дыхание на короткое время, подняв руки.
- Если икота не снимается, остается стойкой, то следует обратиться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, существуют естественные способы, позволяющие снизить риск инсульта.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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