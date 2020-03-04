Вставить пальцы в уши: и другие необычные способы избавиться от икоты

Ещё одним эффективным отвлечением может стать дыхание в бумажный пакет. Мозг отреагирует на повышенный уровень углекислого газа и бросит все силы на то, чтобы сократить его присутствие. Поможет в борьбе с икотой и мозговая активность, которая в прямом смысле отвлечет мозг от воздействия блуждающего нерва.Чтобы сделать дыхание более ровным и предотвратить сокращения диафрагмы можно высунуть язык и подержаться пальцами за его кончик. В таком положении стимулируется отверстие между голосовыми связками.