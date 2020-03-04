Вставить пальцы в уши: и другие необычные способы избавиться от икоты
Мало кто знает, но обычно икота возникает из-за блуждающего нерва, который фактически "обманывает" диафрагму и та начинает сокращаться. Чтобы вернуться к нормальному состоянию и избавиться от икоты диафрагму нужно "отвлечь" от блуждающего нерва. А для этого есть множество самых интересных способов. Например, вставить в уши пальцы. Это может помочь, поскольку блуждающий нерв связан с органами слуха.
Ещё одним эффективным отвлечением может стать дыхание в бумажный пакет. Мозг отреагирует на повышенный уровень углекислого газа и бросит все силы на то, чтобы сократить его присутствие. Поможет в борьбе с икотой и мозговая активность, которая в прямом смысле отвлечет мозг от воздействия блуждающего нерва.
Чтобы сделать дыхание более ровным и предотвратить сокращения диафрагмы можно высунуть язык и подержаться пальцами за его кончик. В таком положении стимулируется отверстие между голосовыми связками.
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