Врач Бутрий: при Омикроне возможен опасный мультивоспалительный синдром
Врач предупредил, что в некоторых случаях коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие потенциально опасного синдрома с обширным воспалением в организме.
В интервью врача Сергея Бутрия прозвучало мнение о том, что
«при ковиде отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром».
По словам Бутрия, у некоторых пациентов единственным внешним симптомом развития данного осложнения является кожная сыпь, принимающая разнообразный вид.
Также медик назвал другие возможные признаки мультивоспалительного синдрома, означающего стремительное распространение воспаления по органам.
- Сильная лихорадка.
- Существенные воспалительные изменения в анализах крови.
- Нарушения в работе сердца.
Кроме того, добавил Бутрий,
«к медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания, яркой сыпи, полного отключения аппетита и отказа от еды, питья».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в руке иногда может возникать как симптом рака.
Сергей Бутрий
Здоровье
педиатр, главный врач детской клиники
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