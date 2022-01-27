Врач Бутрий: при Омикроне возможен опасный мультивоспалительный синдром

«при ковиде отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром».

Сильная лихорадка.

Существенные воспалительные изменения в анализах крови.

Нарушения в работе сердца.

«к медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания, яркой сыпи, полного отключения аппетита и отказа от еды, питья».