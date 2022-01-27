Врач Бутрий: при Омикроне возможен опасный мультивоспалительный синдром

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градусник в руке

Врач предупредил, что в некоторых случаях коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие потенциально опасного синдрома с обширным воспалением в организме.

В интервью врача Сергея Бутрия прозвучало мнение о том, что

«при ковиде отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром».

По словам Бутрия, у некоторых пациентов единственным внешним симптомом развития данного осложнения является кожная сыпь, принимающая разнообразный вид.

Также медик назвал другие возможные признаки мультивоспалительного синдрома, означающего стремительное распространение воспаления по органам.
  • Сильная лихорадка.
  • Существенные воспалительные изменения в анализах крови.
  • Нарушения в работе сердца.
Данные симптомы проявляются вместе с возникающей сыпью. Их возникновение требует медицинской помощи.

Кроме того, добавил Бутрий,
«к медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания, яркой сыпи, полного отключения аппетита и отказа от еды, питья».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в руке иногда может возникать как симптом рака.
Сергей Бутрий
Сергей Бутрий
Здоровье
педиатр, главный врач детской клиники
Теги : Омикрон в России, мультисистемный воспалительный синдром, Сергей Бутрий