Врач рассказал, какая боль в животе опасна и требует помощи
В своем интервью врач Дэниел Гордон назвал внезапную боль в животе потенциально опасным признаком и посоветовал при возникновении такой боли всегда обращаться к медикам.
«Внезапная боль может указывать на патологию органов брюшной полости и другие серьезные проблемы со здоровьем», - обратил внимание медик.
Доктор Гордон пояснил, что резкий, крайне выраженный болевой синдром может быть признаком таких состояний, как аппендицит, камни в желчном пузыре, язва желудка с риском кровотечения.
Боль, отдающая в пах, может указывать на инфекцию в мочевыводящих путях, почечные камни.
В некоторых случаях боль в животе является симптомом очень опасного осложнения – перитонита. Когда он возникает, боль ощущается в виде отклика после нажатия на живот.
Врач подчеркнул, что боль в животе, которую невозможно объяснить, и которая ощущается как-то необычно (слишком сильно, по-новому) – это то, что игнорировать или терпеть нельзя, такая проблема требует обращения за помощью.
«Необходимо навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной медицинской помощи», - подчеркнул эксперт.
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Дэниел Гордон (Daniel Gordon)
Здоровье
врач общей практики
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