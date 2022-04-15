Врач рассказал, какая боль в животе опасна и требует помощи

«Внезапная боль может указывать на патологию органов брюшной полости и другие серьезные проблемы со здоровьем», - обратил внимание медик

«Необходимо навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной медицинской помощи», - подчеркнул эксперт.