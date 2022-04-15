Врач рассказал, какая боль в животе опасна и требует помощи

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боль в животе

В своем интервью врач Дэниел Гордон назвал внезапную боль в животе потенциально опасным признаком и посоветовал при возникновении такой боли всегда обращаться к медикам.

«Внезапная боль может указывать на патологию органов брюшной полости и другие серьезные проблемы со здоровьем», - обратил внимание медик
.

Доктор Гордон пояснил, что резкий, крайне выраженный болевой синдром может быть признаком таких состояний, как аппендицит, камни в желчном пузыре, язва желудка с риском кровотечения.

Боль, отдающая в пах, может указывать на инфекцию в мочевыводящих путях, почечные камни.

В некоторых случаях боль в животе является симптомом  очень опасного осложнения – перитонита. Когда он возникает, боль ощущается в виде отклика после нажатия на живот.

Врач подчеркнул, что боль в животе, которую невозможно объяснить, и которая ощущается как-то необычно (слишком сильно, по-новому) – это то, что игнорировать или терпеть нельзя, такая проблема требует обращения за помощью.

«Необходимо навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной медицинской помощи», - подчеркнул эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется мини-инсульт.
Дэниел Гордон (Daniel Gordon)
Дэниел Гордон (Daniel Gordon)
Здоровье
врач общей практики
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